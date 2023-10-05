05 октября 2023

Толпа подростков расстреляла двух мальчиков в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчики отказались покупать вейпы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге группа из 13 подростков расстреляла двух 14-летних мальчиков из пневматических пистолетов за отказ покупать вейпы. Одному из школьников пуля попала в голову, пишут в соцсетях.

«Два школьника стояли на остановке, к ним подошли двое и предложили купить вейпы, ребята отказались. Тогда один из школьников распылил газовый баллончик в целях самозащиты. Когда мальчики шли домой, к ним подбежала толпа из 13-15 подростков и стала стрелять по ним. Одному из школьников пуля попала в голову», — пишет telegram-канал Shot.

Оружие, по данным канала, было у четверых подростков. Школьника, которому попали в голову, увезли в больницу. У него из головы извлекли пулю и диагностировали множественные ссадины и ушибленные раны. Его друг не пострадал, он сумел убежать.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве от комментариев воздержались.

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В Екатеринбурге группа из 13 подростков расстреляла двух 14-летних мальчиков из пневматических пистолетов за отказ покупать вейпы. Одному из школьников пуля попала в голову, пишут в соцсетях. «Два школьника стояли на остановке, к ним подошли двое и предложили купить вейпы, ребята отказались. Тогда один из школьников распылил газовый баллончик в целях самозащиты. Когда мальчики шли домой, к ним подбежала толпа из 13-15 подростков и стала стрелять по ним. Одному из школьников пуля попала в голову», — пишет telegram-канал Shot. Оружие, по данным канала, было у четверых подростков. Школьника, которому попали в голову, увезли в больницу. У него из головы извлекли пулю и диагностировали множественные ссадины и ушибленные раны. Его друг не пострадал, он сумел убежать. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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