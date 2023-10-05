Толпа подростков расстреляла двух мальчиков в Екатеринбурге

06 октября 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

Мальчики отказались покупать вейпы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге группа из 13 подростков расстреляла двух 14-летних мальчиков из пневматических пистолетов за отказ покупать вейпы. Одному из школьников пуля попала в голову, пишут в соцсетях. «Два школьника стояли на остановке, к ним подошли двое и предложили купить вейпы, ребята отказались. Тогда один из школьников распылил газовый баллончик в целях самозащиты. Когда мальчики шли домой, к ним подбежала толпа из 13-15 подростков и стала стрелять по ним. Одному из школьников пуля попала в голову», — пишет telegram-канал Shot. Оружие, по данным канала, было у четверых подростков. Школьника, которому попали в голову, увезли в больницу. У него из головы извлекли пулю и диагностировали множественные ссадины и ушибленные раны. Его друг не пострадал, он сумел убежать. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве от комментариев воздержались.

В Екатеринбурге группа из 13 подростков расстреляла двух 14-летних мальчиков из пневматических пистолетов за отказ покупать вейпы. Одному из школьников пуля попала в голову, пишут в соцсетях. «Два школьника стояли на остановке, к ним подошли двое и предложили купить вейпы, ребята отказались. Тогда один из школьников распылил газовый баллончик в целях самозащиты. Когда мальчики шли домой, к ним подбежала толпа из 13-15 подростков и стала стрелять по ним. Одному из школьников пуля попала в голову», — пишет telegram-канал Shot. Оружие, по данным канала, было у четверых подростков. Школьника, которому попали в голову, увезли в больницу. У него из головы извлекли пулю и диагностировали множественные ссадины и ушибленные раны. Его друг не пострадал, он сумел убежать. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве от комментариев воздержались.