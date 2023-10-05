05 октября 2023

В Екатеринбурге полицейские раскрыли личности подростков, стрелявших в школьников

Причастным к стрельбе по школьникам в Екатеринбурге оказался 17-летний парень
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанными оказались подростки 2005 и 2008 годов рождения Фото:

Полицейские задержали двух парней 2008 и 2005 года рождения, которые причастны к стрельбе по 14-летним школьникам в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Полицейские установили и задержали двух несовершеннолетних 2008 и 2005 годов рождения, причастных к нападению на пострадавших. Личности остальных участников конфликта устанавливаются», — говорится в сообщении. Силовики продолжают вести проверку по делу.

По данным ведомства, пострадавшие мальчики серьезных травм не получили. Госпитализация им не понадобилась.

Ранее стало известно, что на мальчиков в Екатеринбурге напала толпа подростков из 13-15 человек после того, как те отказались покупать вейп. У четырех из нападавших были пневматические пистолеты. Одному из 14-летних мальчиков, по данным источника URA.RU, пуля попала в голову. Второй не пострадал.

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Полицейские задержали двух парней 2008 и 2005 года рождения, которые причастны к стрельбе по 14-летним школьникам в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Полицейские установили и задержали двух несовершеннолетних 2008 и 2005 годов рождения, причастных к нападению на пострадавших. Личности остальных участников конфликта устанавливаются», — говорится в сообщении. Силовики продолжают вести проверку по делу. По данным ведомства, пострадавшие мальчики серьезных травм не получили. Госпитализация им не понадобилась. Ранее стало известно, что на мальчиков в Екатеринбурге напала толпа подростков из 13-15 человек после того, как те отказались покупать вейп. У четырех из нападавших были пневматические пистолеты. Одному из 14-летних мальчиков, по данным источника URA.RU, пуля попала в голову. Второй не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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