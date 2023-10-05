05 октября 2023
04 октября 2023

В ЯНАО встретили троих бойцов СВО, получивших отпуск по ранению

© Служба новостей «URA.RU»
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Герои России, мурал, Подшивалов Александр. Челябинск, ранение, Раненный
В Салехарде встретили бойцов СВО, прибывших в отпуск по ранению Фото:

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) юные патриоты устроили торжественную встречу трем военнослужащим, получившим отпуск по ранению. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы.

«Бойцы СВО Артем Лыткин, Геннадий Сэротэтто и Николай Хатанзеев не были дома почти год, вернулись по ранению. В аэропорту их ждали родные, близкие, несколько десятков маленьких волонтеров патриотических движений, юнармейцы, представители власти и общественных объединений», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале.

Военнослужащие проведут дома месяц. За это время они постараются восстановить свои силы, в чем им поможет общение с родными и близкими.

Ранее URA.RU рассказало что 29 сентября в Салехарде встретили двух бойцов СВО, получивших награды за службу. Военнослужащие также не были дома почти год.

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В аэропорту Салехарда (ЯНАО) юные патриоты устроили торжественную встречу трем военнослужащим, получившим отпуск по ранению. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы. «Бойцы СВО Артем Лыткин, Геннадий Сэротэтто и Николай Хатанзеев не были дома почти год, вернулись по ранению. В аэропорту их ждали родные, близкие, несколько десятков маленьких волонтеров патриотических движений, юнармейцы, представители власти и общественных объединений», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. Военнослужащие проведут дома месяц. За это время они постараются восстановить свои силы, в чем им поможет общение с родными и близкими. Ранее URA.RU рассказало что 29 сентября в Салехарде встретили двух бойцов СВО, получивших награды за службу. Военнослужащие также не были дома почти год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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