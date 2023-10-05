В ЯНАО встретили троих бойцов СВО, получивших отпуск по ранению

06 октября 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

В Салехарде встретили бойцов СВО, прибывших в отпуск по ранению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Салехарда (ЯНАО) юные патриоты устроили торжественную встречу трем военнослужащим, получившим отпуск по ранению. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы. «Бойцы СВО Артем Лыткин, Геннадий Сэротэтто и Николай Хатанзеев не были дома почти год, вернулись по ранению. В аэропорту их ждали родные, близкие, несколько десятков маленьких волонтеров патриотических движений, юнармейцы, представители власти и общественных объединений», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. Военнослужащие проведут дома месяц. За это время они постараются восстановить свои силы, в чем им поможет общение с родными и близкими. Ранее URA.RU рассказало что 29 сентября в Салехарде встретили двух бойцов СВО, получивших награды за службу. Военнослужащие также не были дома почти год.

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) юные патриоты устроили торжественную встречу трем военнослужащим, получившим отпуск по ранению. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы. «Бойцы СВО Артем Лыткин, Геннадий Сэротэтто и Николай Хатанзеев не были дома почти год, вернулись по ранению. В аэропорту их ждали родные, близкие, несколько десятков маленьких волонтеров патриотических движений, юнармейцы, представители власти и общественных объединений», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. Военнослужащие проведут дома месяц. За это время они постараются восстановить свои силы, в чем им поможет общение с родными и близкими. Ранее URA.RU рассказало что 29 сентября в Салехарде встретили двух бойцов СВО, получивших награды за службу. Военнослужащие также не были дома почти год.