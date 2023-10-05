05 октября 2023

В Екатеринбурге дома и университет остались без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Электричества во Втузгородке нет с ночи Фото:

Помещения в квадрате улиц Комсомольская, Академическая, Студенческая и Технологическая часть домов и Уральский государственный юридический университет остались без электричества. Авария произошла на сетях, которые принадлежат научно-исследовательскому институту, рассказали URA.RU в «Россети — Урала: Екатеринбург».

«Произошло технологическое нарушения в сетях иных собственников. Сети принадлежат „Научно-исследовательскому институту металлургической теплотехники — ВНИИМТ“. По предварительной информации зафиксировано повреждение потребительской кабельной линии из-за несогласованных с собственником сетей работ», — рассказали в компании.

Сейчас на месте повреждения сети ведут восстановительные работы. Помогают собственнику энергетики «Россети Урала», которые выдвинулись с дизель-генераторами.

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Помещения в квадрате улиц Комсомольская, Академическая, Студенческая и Технологическая часть домов и Уральский государственный юридический университет остались без электричества. Авария произошла на сетях, которые принадлежат научно-исследовательскому институту, рассказали URA.RU в «Россети — Урала: Екатеринбург». «Произошло технологическое нарушения в сетях иных собственников. Сети принадлежат „Научно-исследовательскому институту металлургической теплотехники — ВНИИМТ“. По предварительной информации зафиксировано повреждение потребительской кабельной линии из-за несогласованных с собственником сетей работ», — рассказали в компании. Сейчас на месте повреждения сети ведут восстановительные работы. Помогают собственнику энергетики «Россети Урала», которые выдвинулись с дизель-генераторами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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