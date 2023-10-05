05 октября 2023

На челябинской трассе в ДТП фура развалилась на куски. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор на участке трассы М-5 включил спецосвещение и дополнительную подсветку на трех светофорах. Упрдор Южный Урал. Челябинск, светофор, автотрасса, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, автотранспорт, путь, ночь, дорога, м-5, челябинск-екатеринбург, автодорога, екатеринбург-челябинск
Водитель фуры скончался на месте аварии Фото:

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 6 октября фура буквально развалилась на куски в результате ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области, водитель от полученных травм скончался на месте аварии.

«На 1650 километре автодороги „Москва-Челябинск“, водитель, управляя автомобилем Volvo FH12, по предварительным данным, при движении на спуск не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии. По предварительным данным, одной из причин могли стать погодные условия.

«Для предотвращения ДТП во время движения неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, будьте предельно внимательны и осторожны. Используйте ремни безопасности и не отвлекайтесь на гаджеты. Учитывайте изменения погодных условий в осенний период», — обратились к водителям в пресс-службе областной ГИБДД.

Фура перевернулась при движении на спуск
Фура перевернулась при движении на спуск
Фото:
От машины остался один кузов
От машины остался один кузов
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На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 6 октября фура буквально развалилась на куски в результате ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области, водитель от полученных травм скончался на месте аварии. «На 1650 километре автодороги „Москва-Челябинск“, водитель, управляя автомобилем Volvo FH12, по предварительным данным, при движении на спуск не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии. По предварительным данным, одной из причин могли стать погодные условия. «Для предотвращения ДТП во время движения неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, будьте предельно внимательны и осторожны. Используйте ремни безопасности и не отвлекайтесь на гаджеты. Учитывайте изменения погодных условий в осенний период», — обратились к водителям в пресс-службе областной ГИБДД.
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