Водитель фуры скончался на месте аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 6 октября фура буквально развалилась на куски в результате ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области, водитель от полученных травм скончался на месте аварии.

«На 1650 километре автодороги „Москва-Челябинск“, водитель, управляя автомобилем Volvo FH12, по предварительным данным, при движении на спуск не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии. По предварительным данным, одной из причин могли стать погодные условия.

«Для предотвращения ДТП во время движения неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, будьте предельно внимательны и осторожны. Используйте ремни безопасности и не отвлекайтесь на гаджеты. Учитывайте изменения погодных условий в осенний период», — обратились к водителям в пресс-службе областной ГИБДД.

Фура перевернулась при движении на спуск Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области