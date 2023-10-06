Помощник Путина: укрепление рубля начнется «рано или поздно». Видео

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Федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Второй день. Москва, орешкин максим
Максим Орешкин сообщил, что рано или поздно доллар перестанет расти Фото:

Курс рубля рано или поздно укрепится. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Рано или поздно», — заявил Орешкин. Он ответил на вопрос журналиста telegram-канала Shot о том, когда начнут работать меры по укреплению рубля.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что курс рубля ослабевает из-за падения цен на нефть, так как национальная валюта коррелирует со стоимостью главной экспортной составляющей России. По данным Мосбиржи, доллар впервые с 14 августа достиг 101 рубля, передает деловое издание «Взгляд».

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Курс рубля рано или поздно укрепится. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин. «Рано или поздно», — заявил Орешкин. Он ответил на вопрос журналиста telegram-канала Shot о том, когда начнут работать меры по укреплению рубля. Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что курс рубля ослабевает из-за падения цен на нефть, так как национальная валюта коррелирует со стоимостью главной экспортной составляющей России. По данным Мосбиржи, доллар впервые с 14 августа достиг 101 рубля, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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