Максим Орешкин сообщил, что рано или поздно доллар перестанет расти
Курс рубля рано или поздно укрепится. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.
«Рано или поздно», — заявил Орешкин. Он ответил на вопрос журналиста telegram-канала Shot о том, когда начнут работать меры по укреплению рубля.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что курс рубля ослабевает из-за падения цен на нефть, так как национальная валюта коррелирует со стоимостью главной экспортной составляющей России. По данным Мосбиржи, доллар впервые с 14 августа достиг 101 рубля, передает деловое издание «Взгляд».
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