Депутат ГД Аксаков: рубль слабеет из-за падения цен на нефть

Курс национальной валюты на Московской бирже поднялся выше 100 рублей за доллар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курс рубля ослабевает из-за падения цен на нефть, так как национальная валюта коррелирует со стоимостью главной экспортной составляющей России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее курс рубля на Московской бирже поднялся выше 100 рублей за доллар. Это произошло впервые с середины августа. После этого Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. 15 сентября ЦБ еще раз увеличил ставку до 13%.

«Действия ЦБ привели к тому, что курс укрепился. Он был 94 рубля за доллар. Сейчас он ослабляется, потому что падает цена на нефть. К сожалению, наш курс национальной валюты не привязан, а коррелирует с ценой на нефть, потому что поступление валюты в нашу страну определяется ценой на нефть в значительной степени. Это главная экспортная составляющая. Сейчас цена на нефть упала, поэтому курс доллара поднялся», — сказал Анатолий Аксаков.

На фоне падения цены на нефть у Центрального Банка остается не так много инструментов для стабилизации курса рубля, отметил политик. «Главный вариант — это повышение ключевой ставки. Допускаю, что на ближайшем заседании, может даже внеочередном, ключевая ставка будет поднята, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке», — добавил депутат Госдумы.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с URA.RU согласился с тем, что регулятор прибегнет к мерам по валютному контролю. «Слабый рубль серьезно разгоняет инфляцию и на фоне потенциального увеличения ключевой ставки может существенно нивелировать рост экономики уже в конце текущего года. Качество жизни россиян и типы экономической интеграции в рамках ЕАЭС серьезно просядут. С политикой слабого рубля стоит расстаться бесповоротно», — уточнил он.

«Если ЦБ РФ повысит ключевую ставку 27 октября еще на процентный пункт, этот фактор краткосрочно сработает в пользу рубля. То есть ослабление рубля будет характерно для начала и середины месяца, а в третьей декаде октября можно будет ждать укрепления рубля», — заключил Антонов.