05 октября 2023

Тюменка, перевозившая восемь собак, насмерть сбила на трассе пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, собака, пес, восточноевропейская овчарка
Водитель перевозила в салоне восемь собак и в момент аварии отвлеклась Фото:

Под Тюменью женщина, перевозившая восемь собак, на трассе Тюмень-Боровский-Богандинский насмерть сбила 85-летнего пенсионера. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области.

«85-летний пенсионер сбит на участке автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский автомобилем „Фиат Дукато“. Пешеход переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчина скончался на месте ДТП, это житель поселка Боровский», — указано в сообщении ведомства.

По данным ГИБДД, за рулем находилась женщина, в салоне автомобиля она перевозила восемь собак. По словам водителя, она отвлеклась, и не заметили пешехода.

В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии частично ограничено движение.

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Под Тюменью женщина, перевозившая восемь собак, на трассе Тюмень-Боровский-Богандинский насмерть сбила 85-летнего пенсионера. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области. «85-летний пенсионер сбит на участке автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский автомобилем „Фиат Дукато“. Пешеход переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчина скончался на месте ДТП, это житель поселка Боровский», — указано в сообщении ведомства. По данным ГИБДД, за рулем находилась женщина, в салоне автомобиля она перевозила восемь собак. По словам водителя, она отвлеклась, и не заметили пешехода. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии частично ограничено движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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