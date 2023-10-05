Тюменка, перевозившая восемь собак, насмерть сбила на трассе пенсионера

06 октября 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Водитель перевозила в салоне восемь собак и в момент аварии отвлеклась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под Тюменью женщина, перевозившая восемь собак, на трассе Тюмень-Боровский-Богандинский насмерть сбила 85-летнего пенсионера. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области. «85-летний пенсионер сбит на участке автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский автомобилем „Фиат Дукато“. Пешеход переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчина скончался на месте ДТП, это житель поселка Боровский», — указано в сообщении ведомства. По данным ГИБДД, за рулем находилась женщина, в салоне автомобиля она перевозила восемь собак. По словам водителя, она отвлеклась, и не заметили пешехода. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии частично ограничено движение.

Под Тюменью женщина, перевозившая восемь собак, на трассе Тюмень-Боровский-Богандинский насмерть сбила 85-летнего пенсионера. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области. «85-летний пенсионер сбит на участке автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский автомобилем „Фиат Дукато“. Пешеход переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчина скончался на месте ДТП, это житель поселка Боровский», — указано в сообщении ведомства. По данным ГИБДД, за рулем находилась женщина, в салоне автомобиля она перевозила восемь собак. По словам водителя, она отвлеклась, и не заметили пешехода. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии частично ограничено движение.