В домах челябинцев перестали работать электронные приборы

Владельцы роботов-пылесосов Xiaomi вынуждены переходить на обычную технику Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В домах жителей Челябинска перестали работать электронные приборы компании Xiaomi из Китая. Как URA.RU сообщил директор по развитию группы компаний inSmart, обустраивающих «умные дома», Алексей Усков, треть челябинцев с подобными системами использует приборы данной марки.

«Электронные приборы компании Xiaomi перестали работать у тех пользователей, у кого в мобильном приложении бренда выбран российский регион. По нашим оценкам, у 25 — 35% челябинцев стоит техника этой марки», — сообщил URA.RU Усков.

Перестали работать автоматические сценарии, стало недоступным голосовое управление. В результате робот-пылесос потерял карты помещений и перемещается по квартирам вслепую. Разработки Xiaomi предполагают работу устройств через облачный сервер, что ставит пользователей в зависимость от внешних факторов. В данной ситуации совет касается смены региона с российского на другой. Но стратегически эксперт рекомендовал челябинцам переключиться на работу с локальными серверами, базирующимися в доме пользователя.

Похожий опыт был у салют-девайсов. После введения экономических санкций в 2022 году устройства перевели на российскую инфраструктуру. Бытовая инфраструктура не предполагает 100-процентной надежности в работе, более высокие требования предъявляются к промышленным решениям. Отечественные производители теперь предлагают альтернативы, не зависящие от зарубежной инфраструктуры.

Усков заметил, что популярность «умных домов» растет высокими темпами. За последние три года объем спроса в Челябинске ежегодно удваивается.