05 октября 2023

Курганский застройщик снесет более 30 домов под новостройки возле набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос незаконно построенного дома на Ломоносова, 86. Екатеринбург, снос дома
В Кургане снесут десятки аварийных домов под строительство высоток Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

Застройщик «БИК-Сервис» займется жилой застройкой возле набережной Кургана. Перед строительством высоток компании придется снести 32 аварийных дома. Информация о победителе аукциона размещена на сайте «ГИС Торги».

«Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Кирова, Климова, Томина, Набережная. <…> Сведения о победителе (единственном участнике). ООО „БИК-Сервис“. Предложение о цене: 50 299 000 рублей», — говорится на сайте торгов.

Площадь земельного участка под жилую застройку составляет более 39 тысяч квадратных метров. На его территории необходимо снести 17 домов по улице Кирова, 11 — по Томина и еще шесть — по Набережной. Согласно контракту, реализовать проект застройщик обязан в течение семи лет.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане хотят снести 86 аварийных домов. Больше половины ветхого жилья приходится на центр города. Остальные дома находятся в микрорайонах Северный и Рябково. На их месте в планах строительство высоток, среднеэтажных домов и магазинов.

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Застройщик «БИК-Сервис» займется жилой застройкой возле набережной Кургана. Перед строительством высоток компании придется снести 32 аварийных дома. Информация о победителе аукциона размещена на сайте «ГИС Торги». «Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Кирова, Климова, Томина, Набережная. <…> Сведения о победителе (единственном участнике). ООО „БИК-Сервис“. Предложение о цене: 50 299 000 рублей», — говорится на сайте торгов. Площадь земельного участка под жилую застройку составляет более 39 тысяч квадратных метров. На его территории необходимо снести 17 домов по улице Кирова, 11 — по Томина и еще шесть — по Набережной. Согласно контракту, реализовать проект застройщик обязан в течение семи лет. Ранее URA.RU писало, что в Кургане хотят снести 86 аварийных домов. Больше половины ветхого жилья приходится на центр города. Остальные дома находятся в микрорайонах Северный и Рябково. На их месте в планах строительство высоток, среднеэтажных домов и магазинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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