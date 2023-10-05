Курганский застройщик снесет более 30 домов под новостройки возле набережной

06 октября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

В Кургане снесут десятки аварийных домов под строительство высоток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области Застройщик «БИК-Сервис» займется жилой застройкой возле набережной Кургана. Перед строительством высоток компании придется снести 32 аварийных дома. Информация о победителе аукциона размещена на сайте «ГИС Торги». «Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Кирова, Климова, Томина, Набережная. <…> Сведения о победителе (единственном участнике). ООО „БИК-Сервис“. Предложение о цене: 50 299 000 рублей», — говорится на сайте торгов. Площадь земельного участка под жилую застройку составляет более 39 тысяч квадратных метров. На его территории необходимо снести 17 домов по улице Кирова, 11 — по Томина и еще шесть — по Набережной. Согласно контракту, реализовать проект застройщик обязан в течение семи лет. Ранее URA.RU писало, что в Кургане хотят снести 86 аварийных домов. Больше половины ветхого жилья приходится на центр города. Остальные дома находятся в микрорайонах Северный и Рябково. На их месте в планах строительство высоток, среднеэтажных домов и магазинов.

Застройщик «БИК-Сервис» займется жилой застройкой возле набережной Кургана. Перед строительством высоток компании придется снести 32 аварийных дома. Информация о победителе аукциона размещена на сайте «ГИС Торги». «Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Кирова, Климова, Томина, Набережная. <…> Сведения о победителе (единственном участнике). ООО „БИК-Сервис“. Предложение о цене: 50 299 000 рублей», — говорится на сайте торгов. Площадь земельного участка под жилую застройку составляет более 39 тысяч квадратных метров. На его территории необходимо снести 17 домов по улице Кирова, 11 — по Томина и еще шесть — по Набережной. Согласно контракту, реализовать проект застройщик обязан в течение семи лет. Ранее URA.RU писало, что в Кургане хотят снести 86 аварийных домов. Больше половины ветхого жилья приходится на центр города. Остальные дома находятся в микрорайонах Северный и Рябково. На их месте в планах строительство высоток, среднеэтажных домов и магазинов.