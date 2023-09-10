10 сентября 2023
09 сентября 2023

В Кургане снесут почти сотню домов, чтобы отдать землю под новостройки. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, снос дома, ковш экскаватора, руины, разрушенный дом
В Кургане снесут 86 домов ради новостроек Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане в рамках комплексной жилой застройки планируется снос более 80 домов. На их месте власти хотят построить высотные и среднеэтажные многоквартирные дома, а также магазины. Корреспондент URA.RU посчитал, в какой черте города снесут больше всего объектов капитального строительства.

«В целом в Кургане под комплексное развитие территорией (КРТ) планируют снести 86 домов. Больше половины расположены в центре города. Остальная часть приходится на микрорайоны Северный и Рябково. Еще три дома в центре Кургана снесут ради нового сквера.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана продает за 70 млн рублей землю с домами под снос. Также власти ищут инвестора, который снесет дома ради строительства магазинов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в рамках комплексной жилой застройки планируется снос более 80 домов. На их месте власти хотят построить высотные и среднеэтажные многоквартирные дома, а также магазины. Корреспондент URA.RU посчитал, в какой черте города снесут больше всего объектов капитального строительства. «В целом в Кургане под комплексное развитие территорией (КРТ) планируют снести 86 домов. Больше половины расположены в центре города. Остальная часть приходится на микрорайоны Северный и Рябково. Еще три дома в центре Кургана снесут ради нового сквера. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана продает за 70 млн рублей землю с домами под снос. Также власти ищут инвестора, который снесет дома ради строительства магазинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...