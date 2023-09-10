В Кургане снесут 86 домов ради новостроек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане в рамках комплексной жилой застройки планируется снос более 80 домов. На их месте власти хотят построить высотные и среднеэтажные многоквартирные дома, а также магазины. Корреспондент URA.RU посчитал, в какой черте города снесут больше всего объектов капитального строительства.

«В целом в Кургане под комплексное развитие территорией (КРТ) планируют снести 86 домов. Больше половины расположены в центре города. Остальная часть приходится на микрорайоны Северный и Рябково. Еще три дома в центре Кургана снесут ради нового сквера.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана продает за 70 млн рублей землю с домами под снос. Также власти ищут инвестора, который снесет дома ради строительства магазинов.