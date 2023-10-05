На челябинской трассе ограничили движение из-за ДТП с большегрузами. Видео

06 октября 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД организовали на опасном участке реверсивное движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 6 октября сотрудники ГИБДД ограничили движение. В пресс-службе областного ведомства URA.RU объяснили мероприятие аварией двух большегрузов. «На 1591 километре произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Сотрудниками госавтоинспекции организовано реверсивное движение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. На видео, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства видно, что в ДТП участвовали фура и самосвал. У строительного грузовика смята кабина. О пострадавших не сообщается. В группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте» пользователи предупреждают других водителей об аварии. По их словам, ДТП произошло на Симском мосту. Сейчас там дежурит ГИБДД. Автовладельцев просят быть аккуратней.

На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 6 октября сотрудники ГИБДД ограничили движение. В пресс-службе областного ведомства URA.RU объяснили мероприятие аварией двух большегрузов. «На 1591 километре произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Сотрудниками госавтоинспекции организовано реверсивное движение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. На видео, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства видно, что в ДТП участвовали фура и самосвал. У строительного грузовика смята кабина. О пострадавших не сообщается. В группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте» пользователи предупреждают других водителей об аварии. По их словам, ДТП произошло на Симском мосту. Сейчас там дежурит ГИБДД. Автовладельцев просят быть аккуратней.