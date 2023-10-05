05 октября 2023

На челябинской трассе ограничили движение из-за ДТП с большегрузами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, гаи, трасса, гибдд, дорога, полиция дпс
Сотрудники ГИБДД организовали на опасном участке реверсивное движение Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 6 октября сотрудники ГИБДД ограничили движение. В пресс-службе областного ведомства URA.RU объяснили мероприятие аварией двух большегрузов.

«На 1591 километре произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Сотрудниками госавтоинспекции организовано реверсивное движение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

На видео, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства видно, что в ДТП участвовали фура и самосвал. У строительного грузовика смята кабина. О пострадавших не сообщается.

В группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте» пользователи предупреждают других водителей об аварии. По их словам, ДТП произошло на Симском мосту. Сейчас там дежурит ГИБДД. Автовладельцев просят быть аккуратней.

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На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 6 октября сотрудники ГИБДД ограничили движение. В пресс-службе областного ведомства URA.RU объяснили мероприятие аварией двух большегрузов. «На 1591 километре произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Сотрудниками госавтоинспекции организовано реверсивное движение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. На видео, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства видно, что в ДТП участвовали фура и самосвал. У строительного грузовика смята кабина. О пострадавших не сообщается. В группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте» пользователи предупреждают других водителей об аварии. По их словам, ДТП произошло на Симском мосту. Сейчас там дежурит ГИБДД. Автовладельцев просят быть аккуратней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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