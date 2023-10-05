Елена Ситникова 6 октября работает на форуме «Единой России» в Челябинске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава города Кургана Елена Ситникова выступила с докладом об успешном решении социально-экономических вопросов развития региона на форуме секретарей отделений партии «Единая Россия» в Челябинске. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Сегодня работаю в Челябинске на форуме секретарей местных отделений партии „Единой России“. […] Курганская область тоже поделилась своим опытом по решению социально-экономических вопросов развития региона. В своем докладе рассказала коллегам, что наша область и город в последние годы активно развиваются в плане ремонта и строительства дорог, мостов, учреждений социальной сферы, благоустройства общественных территорий, развития жилищного строительства, промышленности, реализации инвестиционных проектов. У нас действуют самые разные меры поддержки для малого и среднего бизнеса», — написала Ситникова.

Она отметила, что практически у всех регионов и муниципалитетов общие проблемы, но способы решения у разные. Форумы позволяют обмениваться опытом, что поможет в дальнейшей работе на местах.

Глава Кургана Елена Ситникова 6 октября участвует в форуме «Единой России» в Челябинске Фото: Елена Ситникова, telegram-канал, https://web.telegram.org/k/#@sitnikovaev45