05 октября 2023

Мэр Ситникова похвасталась достижениями Кургана в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция на тему проведения Дня города. Курган , ситникова елена
Елена Ситникова 6 октября работает на форуме «Единой России» в Челябинске Фото:

Глава города Кургана Елена Ситникова выступила с докладом об успешном решении социально-экономических вопросов развития региона на форуме секретарей отделений партии «Единая Россия» в Челябинске. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Сегодня работаю в Челябинске на форуме секретарей местных отделений партии „Единой России“. […] Курганская область тоже поделилась своим опытом по решению социально-экономических вопросов развития региона. В своем докладе рассказала коллегам, что наша область и город в последние годы активно развиваются в плане ремонта и строительства дорог, мостов, учреждений социальной сферы, благоустройства общественных территорий, развития жилищного строительства, промышленности, реализации инвестиционных проектов. У нас действуют самые разные меры поддержки для малого и среднего бизнеса», — написала Ситникова.

Она отметила, что практически у всех регионов и муниципалитетов общие проблемы, но способы решения у разные. Форумы позволяют обмениваться опытом, что поможет в дальнейшей работе на местах.

Глава Кургана Елена Ситникова 6 октября участвует в форуме «Единой России» в Челябинске
Глава Кургана Елена Ситникова 6 октября участвует в форуме «Единой России» в Челябинске
Фото:
Елена Ситникова на форуме в Челябинске выступила с докладом о развитии Кургана и Курганской области
Елена Ситникова на форуме в Челябинске выступила с докладом о развитии Кургана и Курганской области
Фото:

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Глава города Кургана Елена Ситникова выступила с докладом об успешном решении социально-экономических вопросов развития региона на форуме секретарей отделений партии «Единая Россия» в Челябинске. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня работаю в Челябинске на форуме секретарей местных отделений партии „Единой России“. […] Курганская область тоже поделилась своим опытом по решению социально-экономических вопросов развития региона. В своем докладе рассказала коллегам, что наша область и город в последние годы активно развиваются в плане ремонта и строительства дорог, мостов, учреждений социальной сферы, благоустройства общественных территорий, развития жилищного строительства, промышленности, реализации инвестиционных проектов. У нас действуют самые разные меры поддержки для малого и среднего бизнеса», — написала Ситникова. Она отметила, что практически у всех регионов и муниципалитетов общие проблемы, но способы решения у разные. Форумы позволяют обмениваться опытом, что поможет в дальнейшей работе на местах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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