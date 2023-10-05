05 октября 2023

В Тюмени две недели ищут подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, школьник, подросток, рюкзак, велосипед, bmx
Мальчик ушел из дома и до настоящего времени о нем ничего неизвестно Фото:

В Тюмени больше двух недель ищут 15-летнего подростка. Он ушел из дома еще 20 сентября. Ориентировки на мальчика опубликовал «Регион Спас» в группе «ВКонтакте».

«Внимание, пропал подросток! Павел Рюпин, 15 лет. 20 сентября 2023 года ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке.

Среди особых примет мальчика — рост 170 см, худощавого телосложения и рыжие волосы. Был одет в черную олимпийку, черные штаны и кроссовки.

В настоящий момент о местонахождении подростка ничего не известно. Свидетелей позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.

ребенок пропал 20 сентября
ребенок пропал 20 сентября
Фото:

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В Тюмени больше двух недель ищут 15-летнего подростка. Он ушел из дома еще 20 сентября. Ориентировки на мальчика опубликовал «Регион Спас» в группе «ВКонтакте». «Внимание, пропал подросток! Павел Рюпин, 15 лет. 20 сентября 2023 года ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке. Среди особых примет мальчика — рост 170 см, худощавого телосложения и рыжие волосы. Был одет в черную олимпийку, черные штаны и кроссовки. В настоящий момент о местонахождении подростка ничего не известно. Свидетелей позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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