Мальчик ушел из дома и до настоящего времени о нем ничего неизвестно Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Тюмени больше двух недель ищут 15-летнего подростка. Он ушел из дома еще 20 сентября. Ориентировки на мальчика опубликовал «Регион Спас» в группе «ВКонтакте».

«Внимание, пропал подросток! Павел Рюпин, 15 лет. 20 сентября 2023 года ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке.

Среди особых примет мальчика — рост 170 см, худощавого телосложения и рыжие волосы. Был одет в черную олимпийку, черные штаны и кроссовки.

В настоящий момент о местонахождении подростка ничего не известно. Свидетелей позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.