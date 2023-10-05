В Магнитогорске неизвестные расстреляли автобус с водителем. Фото

06 октября 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, стрельба по автобусу велась из пневматического оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) группа неизвестных расстреляла автобус №16, двигавшийся по улице Калмыкова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, в салоне автобуса находился водитель, пассажиров в момент обстрела не было. «Проводится проверка, направленная на установление объективной картины произошедшего. Полицейскими установлено, что на момент происшествия автобус двигался по улице Калмыкова, направлялся на автозаправочную станцию. В салоне находился только водитель», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города. Водитель не пострадал. В настоящее время полицейскими проводится комплекс мер, направленный на установление лиц, причастных к данному инциденту, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего. В полиции также обратились к жителям города, которые могут быть в курсе произошедшего. Их просят связаться с правоохранительными органами. В социальных сетях жители утверждают, что выстрелы производились из пневматического оружия. Также они обратились к злоумышленникам, сообщив, что их уже разыскивают и обязательно найдут. В автобусе выстрелом разбили стекло Фото: «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте», https://vk.com/magnitkacity

В Магнитогорске (Челябинская область) группа неизвестных расстреляла автобус №16, двигавшийся по улице Калмыкова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, в салоне автобуса находился водитель, пассажиров в момент обстрела не было. «Проводится проверка, направленная на установление объективной картины произошедшего. Полицейскими установлено, что на момент происшествия автобус двигался по улице Калмыкова, направлялся на автозаправочную станцию. В салоне находился только водитель», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города. Водитель не пострадал. В настоящее время полицейскими проводится комплекс мер, направленный на установление лиц, причастных к данному инциденту, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего. В полиции также обратились к жителям города, которые могут быть в курсе произошедшего. Их просят связаться с правоохранительными органами. В социальных сетях жители утверждают, что выстрелы производились из пневматического оружия. Также они обратились к злоумышленникам, сообщив, что их уже разыскивают и обязательно найдут.