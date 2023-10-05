05 октября 2023

В Магнитогорске неизвестные расстреляли автобус с водителем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, стрельба по автобусу велась из пневматического оружия Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) группа неизвестных расстреляла автобус №16, двигавшийся по улице Калмыкова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, в салоне автобуса находился водитель, пассажиров в момент обстрела не было.

«Проводится проверка, направленная на установление объективной картины произошедшего. Полицейскими установлено, что на момент происшествия автобус двигался по улице Калмыкова, направлялся на автозаправочную станцию. В салоне находился только водитель», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города.

Водитель не пострадал. В настоящее время полицейскими проводится комплекс мер, направленный на установление лиц, причастных к данному инциденту, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего. В полиции также обратились к жителям города, которые могут быть в курсе произошедшего. Их просят связаться с правоохранительными органами.

В социальных сетях жители утверждают, что выстрелы производились из пневматического оружия. Также они обратились к злоумышленникам, сообщив, что их уже разыскивают и обязательно найдут.

В автобусе выстрелом разбили стекло
В автобусе выстрелом разбили стекло
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) группа неизвестных расстреляла автобус №16, двигавшийся по улице Калмыкова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, в салоне автобуса находился водитель, пассажиров в момент обстрела не было. «Проводится проверка, направленная на установление объективной картины произошедшего. Полицейскими установлено, что на момент происшествия автобус двигался по улице Калмыкова, направлялся на автозаправочную станцию. В салоне находился только водитель», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города. Водитель не пострадал. В настоящее время полицейскими проводится комплекс мер, направленный на установление лиц, причастных к данному инциденту, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего. В полиции также обратились к жителям города, которые могут быть в курсе произошедшего. Их просят связаться с правоохранительными органами. В социальных сетях жители утверждают, что выстрелы производились из пневматического оружия. Также они обратились к злоумышленникам, сообщив, что их уже разыскивают и обязательно найдут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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