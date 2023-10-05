05 октября 2023

Часть жилых районов Челябинска осталась без тепла из-за аварии

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Торжественное открытие новой ТЭЦ Fortum в России - Челябинской ГРЭС Челябинск, тэц, градирня, чгрэс, фортум
В трубах, подающих теплоноситель в дома, резко подскочило давление Фото:

Районы Челябинска, которые отапливает ТЭЦ-3, в ночь на 6 октября остались без тепла. Ситуацию прокомментировали в компании «Форвард энерго», управляющей ТЭЦ.

«На Челябинской ТЭЦ-3 6 ноября в 00:19 часов произошел инцидент, связанный с повышением давления в напорном трубопроводе теплосети по причине возникшей неисправности регулятора давления. Для устранения дефекта незамедлительно организованы восстановительные работы», — сообщили представители «Форвард энерго» (бывший «Фортум»).

Из-за резкого увеличения напора температура в квартирах температура сначала резко поднялась. Затем не выдержали давления и порвались в нескольких местах магистральные трубопроводы и трубы, по которым теплоноситель поступал в квартиры. Соответственно, остыли батареи в домах челябинцев.

ТЭЦ-3 отапливает Тракторозаводский и часть Металлургического районов Челябинска, а также часть Северо-Запада. Сроки завершения восстановительных работ пока не называются. Синоптики прогнозируют на ближайшие дни понижение температуры воздуха.

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Районы Челябинска, которые отапливает ТЭЦ-3, в ночь на 6 октября остались без тепла. Ситуацию прокомментировали в компании «Форвард энерго», управляющей ТЭЦ. «На Челябинской ТЭЦ-3 6 ноября в 00:19 часов произошел инцидент, связанный с повышением давления в напорном трубопроводе теплосети по причине возникшей неисправности регулятора давления. Для устранения дефекта незамедлительно организованы восстановительные работы», — сообщили представители «Форвард энерго» (бывший «Фортум»). Из-за резкого увеличения напора температура в квартирах температура сначала резко поднялась. Затем не выдержали давления и порвались в нескольких местах магистральные трубопроводы и трубы, по которым теплоноситель поступал в квартиры. Соответственно, остыли батареи в домах челябинцев. ТЭЦ-3 отапливает Тракторозаводский и часть Металлургического районов Челябинска, а также часть Северо-Запада. Сроки завершения восстановительных работ пока не называются. Синоптики прогнозируют на ближайшие дни понижение температуры воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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