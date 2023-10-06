«Союзмультфильм» массово взыскивает со свердловчан деньги за своих персонажей

Киностудия «Союзмультфильм» с начала года подала больше сотни исков к свердловским бизнесменам, которые несанкционированно использовали образы героев. Например, кота Матроскина, Волка и Зайца из мультика «Ну, погоди». Информация об этом содержится в картотеке дел Арбитражного суда.
Только с 3 по 6 октября «Союзмультфильм» подал 27 исков к свердловчанам. Всего же с начала года в картотеке дел зарегистрировано 147 дел. Иски киностудии преимущественно удовлетворяют, по некоторым спорам сторонам удается заключать мировые соглашения. Суммы, которые требует «Союзмульфильм», варьируются от 20 до 100 тысяч рублей.
«Взыскать с индивидуального предпринимателя […] в пользу ООО „Союзмультфильм“ компенсацию в размере 10 000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на персонаж — „Волк“, а также 2000 рублей — в возмещение расходов по уплате государственной пошлины», — говорится в решении суда по одному из дел.
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