Свердловчане стали чаще расплачиваться карточками

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Повседневная жизнь. Москва, касса, терминал, оплата, банковская карта, магазин, покупка
Число операций по банковским картам выросло на 12% Фото:

В Свердловской области с начала 2023 года на 12% увеличилось количество операций по банковским картам. Всего свердловчане совершили 1,2 млрд операций по картам на сумму 2,2 трлн рублей, сообщает пресс-служба уральского управления Банка России.

«С начала 2023 года количество выпущенных в области банковских карт выросло на 600 тысяч и приблизилось к 13 млн. На одного жителя Свердловской области приходится в среднем три банковские карты», — рассказали в банке.

Четверть операций по картам приходится на оплату покупок в интернете. Общая сумма выросла до триллиона рублей.

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В Свердловской области с начала 2023 года на 12% увеличилось количество операций по банковским картам. Всего свердловчане совершили 1,2 млрд операций по картам на сумму 2,2 трлн рублей, сообщает пресс-служба уральского управления Банка России. «С начала 2023 года количество выпущенных в области банковских карт выросло на 600 тысяч и приблизилось к 13 млн. На одного жителя Свердловской области приходится в среднем три банковские карты», — рассказали в банке. Четверть операций по картам приходится на оплату покупок в интернете. Общая сумма выросла до триллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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