Свердловчане стали чаще расплачиваться карточками

Число операций по банковским картам выросло на 12%
В Свердловской области с начала 2023 года на 12% увеличилось количество операций по банковским картам. Всего свердловчане совершили 1,2 млрд операций по картам на сумму 2,2 трлн рублей, сообщает пресс-служба уральского управления Банка России.
«С начала 2023 года количество выпущенных в области банковских карт выросло на 600 тысяч и приблизилось к 13 млн. На одного жителя Свердловской области приходится в среднем три банковские карты», — рассказали в банке.
Четверть операций по картам приходится на оплату покупок в интернете. Общая сумма выросла до триллиона рублей.
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