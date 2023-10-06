Свердловчане стали чаще расплачиваться карточками

06 октября 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Число операций по банковским картам выросло на 12% Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Свердловской области с начала 2023 года на 12% увеличилось количество операций по банковским картам. Всего свердловчане совершили 1,2 млрд операций по картам на сумму 2,2 трлн рублей, сообщает пресс-служба уральского управления Банка России. «С начала 2023 года количество выпущенных в области банковских карт выросло на 600 тысяч и приблизилось к 13 млн. На одного жителя Свердловской области приходится в среднем три банковские карты», — рассказали в банке. Четверть операций по картам приходится на оплату покупок в интернете. Общая сумма выросла до триллиона рублей.

В Свердловской области с начала 2023 года на 12% увеличилось количество операций по банковским картам. Всего свердловчане совершили 1,2 млрд операций по картам на сумму 2,2 трлн рублей, сообщает пресс-служба уральского управления Банка России. «С начала 2023 года количество выпущенных в области банковских карт выросло на 600 тысяч и приблизилось к 13 млн. На одного жителя Свердловской области приходится в среднем три банковские карты», — рассказали в банке. Четверть операций по картам приходится на оплату покупок в интернете. Общая сумма выросла до триллиона рублей.