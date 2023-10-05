В Тюмени 19-летний водитель спровоцировал массовое ДТП с пятью машинами. Фото

06 октября 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Пострадавшему водителю ВАЗа потребовалась помощь медиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 19-летнйи водитель в центре города спровоцировал массовое ДТП с пятью машинами. Инцидент произошел днем на улице Максима Горького. О происшествии сообщает ГИБДД по Тюменской области. «В проезде между домами по улице Максима Горького столкнулись сразу 5 автомобилей. Изначально столкнулись ВАЗ2107 под управлением 19-летнего водителя и „Шевроле“, от удара „семерку“ отбросило на три машины, стоящие на парковке», — комментируют в ведомстве. Виновнику ДТП потребовалась медицинская помощь. Ему ее оказали на месте. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Затруднений движения по маршруту улицы Максима Горького нет. В результате аварии пострадали припаркованные машины Фото: ГИБДД по Тюменской области https://t.me/gibdd72

В Тюмени 19-летнйи водитель в центре города спровоцировал массовое ДТП с пятью машинами. Инцидент произошел днем на улице Максима Горького. О происшествии сообщает ГИБДД по Тюменской области. «В проезде между домами по улице Максима Горького столкнулись сразу 5 автомобилей. Изначально столкнулись ВАЗ2107 под управлением 19-летнего водителя и „Шевроле“, от удара „семерку“ отбросило на три машины, стоящие на парковке», — комментируют в ведомстве. Виновнику ДТП потребовалась медицинская помощь. Ему ее оказали на месте. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Затруднений движения по маршруту улицы Максима Горького нет.