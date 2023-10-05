В Тюмени 19-летнйи водитель в центре города спровоцировал массовое ДТП с пятью машинами. Инцидент произошел днем на улице Максима Горького. О происшествии сообщает ГИБДД по Тюменской области.
«В проезде между домами по улице Максима Горького столкнулись сразу 5 автомобилей. Изначально столкнулись ВАЗ2107 под управлением 19-летнего водителя и „Шевроле“, от удара „семерку“ отбросило на три машины, стоящие на парковке», — комментируют в ведомстве.
Виновнику ДТП потребовалась медицинская помощь. Ему ее оказали на месте. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Затруднений движения по маршруту улицы Максима Горького нет.
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