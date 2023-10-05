05 октября 2023

В Тюмени 19-летний водитель спровоцировал массовое ДТП с пятью машинами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Пострадавшему водителю ВАЗа потребовалась помощь медиков Фото:

В Тюмени 19-летнйи водитель в центре города спровоцировал массовое ДТП с пятью машинами. Инцидент произошел днем на улице Максима Горького. О происшествии сообщает ГИБДД по Тюменской области.

«В проезде между домами по улице Максима Горького столкнулись сразу 5 автомобилей. Изначально столкнулись ВАЗ2107 под управлением 19-летнего водителя и „Шевроле“, от удара „семерку“ отбросило на три машины, стоящие на парковке», — комментируют в ведомстве.

Виновнику ДТП потребовалась медицинская помощь. Ему ее оказали на месте. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Затруднений движения по маршруту улицы Максима Горького нет.

В результате аварии пострадали припаркованные машины
В результате аварии пострадали припаркованные машины
Фото:

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В Тюмени 19-летнйи водитель в центре города спровоцировал массовое ДТП с пятью машинами. Инцидент произошел днем на улице Максима Горького. О происшествии сообщает ГИБДД по Тюменской области. «В проезде между домами по улице Максима Горького столкнулись сразу 5 автомобилей. Изначально столкнулись ВАЗ2107 под управлением 19-летнего водителя и „Шевроле“, от удара „семерку“ отбросило на три машины, стоящие на парковке», — комментируют в ведомстве. Виновнику ДТП потребовалась медицинская помощь. Ему ее оказали на месте. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Затруднений движения по маршруту улицы Максима Горького нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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