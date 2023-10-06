Как работает частный универсальный театр без здания и труппы в Верхней Пышме

В свердловском THEATRUM своя труппа появится не раньше 2024 года

06 октября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Актеров для своих постановок THEATRUM пока просит в театрах Екатеринбурга Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Частный универсальный театр THEATRUM из Верхней Пышмы (Свердловская область) существует чуть меньше года и без собственного здания, однако у него до сих пор нет своей труппы. Поэтому актеров для постановок приглашают из Екатеринбурга, но в перспективе руководство планирует сформировать постоянную команду актеров, признался директор театра Евгений Гапонов. «Мы объединяем потенциалы, не имея пока своей собственной труппы, создаем временные творческие коллективы, которые способны к реализации сложных задач. На сегодня можно сказать, что мы будем продолжать эту практику и подниматься по этой спирали вверх. Здесь нужно отметить, что мы создали довольно серьезный прецедент в области. Не знаю, как в других регионах», — рассказал на пресс-конференции в ТАСС Гапонов. По его словам, пока в спектаклях участвуют приглашенные звезды из Театра юного зрителя, Театра кукол, Волхонки, Камерного театра и других культурных учреждений Екатеринбурга. «Существует точка зрения, что руководитель воспринимает команду как нечто обособленное и этот состав должен работать на благо творческого коллектива одного театра. ТЮЗ, Театр кукол, Волхонка, Камерный театр — их руководство откликнулось, и они оказывали нам посильное содействие. Они разрешили привлекать их коллективы без опаски, что мы актеров куда-то переманим. Мы выстраиваем долгосрочные, партнерские и взаимовыгодные отношения и очень ими дорожим», — подчеркнул глава THEATRUM. Также актеров для постановок в частном универсальном театре приглашают из Екатеринбургского театрального института. Своя труппа может появиться в Верхней Пышме через пару сезонов, когда будет открытая основная площадка театра, а произойдет это не раньше конца 2024 года, заявил Гапонов. Частный универсальный театр THEATRUM появился в Верхней Пышме в феврале 2023 года. Пока у учреждения нет своей площадки, актеры базируются в Музейном комплексе военной и гражданской техники. К концу 2024 года THEATRUM обзаведется своим зданием. О том, как оно будет выглядеть — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частный универсальный театр THEATRUM из Верхней Пышмы (Свердловская область) существует чуть меньше года и без собственного здания, однако у него до сих пор нет своей труппы. Поэтому актеров для постановок приглашают из Екатеринбурга, но в перспективе руководство планирует сформировать постоянную команду актеров, признался директор театра Евгений Гапонов. «Мы объединяем потенциалы, не имея пока своей собственной труппы, создаем временные творческие коллективы, которые способны к реализации сложных задач. На сегодня можно сказать, что мы будем продолжать эту практику и подниматься по этой спирали вверх. Здесь нужно отметить, что мы создали довольно серьезный прецедент в области. Не знаю, как в других регионах», — рассказал на пресс-конференции в ТАСС Гапонов. По его словам, пока в спектаклях участвуют приглашенные звезды из Театра юного зрителя, Театра кукол, Волхонки, Камерного театра и других культурных учреждений Екатеринбурга. «Существует точка зрения, что руководитель воспринимает команду как нечто обособленное и этот состав должен работать на благо творческого коллектива одного театра. ТЮЗ, Театр кукол, Волхонка, Камерный театр — их руководство откликнулось, и они оказывали нам посильное содействие. Они разрешили привлекать их коллективы без опаски, что мы актеров куда-то переманим. Мы выстраиваем долгосрочные, партнерские и взаимовыгодные отношения и очень ими дорожим», — подчеркнул глава THEATRUM. Также актеров для постановок в частном универсальном театре приглашают из Екатеринбургского театрального института. Своя труппа может появиться в Верхней Пышме через пару сезонов, когда будет открытая основная площадка театра, а произойдет это не раньше конца 2024 года, заявил Гапонов. Частный универсальный театр THEATRUM появился в Верхней Пышме в феврале 2023 года. Пока у учреждения нет своей площадки, актеры базируются в Музейном комплексе военной и гражданской техники. К концу 2024 года THEATRUM обзаведется своим зданием. О том, как оно будет выглядеть — в материале URA.RU.