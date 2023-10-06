Как будет выглядеть новая площадка частного театра THEATRUM в Верхней Пышме. Фото

В Верхней Пышме строят здание частного универсального театра THEATRUM

06 октября 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Проект театра показывали еще в 2016 году на «Иннопроме» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) у частного универсального театра THEATRUM, который пока располагается в Музейном комплексе военной и гражданской техники, появится новая культурная площадка. Здание с четырьмя современными залами построят к 2024 году. Об этом рассказал директор Евгений Гапонов. «По строительным планам сдача нашего основного театрального здания произойдет в декабре 2024 года, что позволяет осторожно уже сейчас вести переговоры и планировать начало деятельности в первом квартале 2025 года. Весной 2024 года планы будут окончательно откорректированы. По нашей задумке это пространство будет состоять из четырех театральных сцен независимых друг от друга: большая, малая и два студийных пространства», — пояснил Гапонов на пресс-конференции в ТАСС. Классический большой зал будет вмещать 750 зрителей, малая сцена — 160 человек, в экспериментальных пространствах смогут разместиться по 60 человек в каждом. Пока же THEATRUM располагается на территории Музейного комплекса военной и гражданской техники. THEATRUM открылся в Верхней Пышме в феврале 2023 года. На площадке уже показали громкие премьеры: моноспектакли «Piaf. Любовь не по нотам…», который рассказывает историю известной французской певицы Эдит Пиаф, и постановку по новеллам писателя Владимира Набокова. Также в универсальном театре зрителям презентовали первый драматический спектакль «Тайна доктора О.», в котором сыграли актеры из пяти театров Екатеринбурга. Снаружи театр будет выглядеть лаконично Фото предоставлено частным универсальным театром THEATRUM Так будет выглядеть большой зал Фото предоставлено частным универсальным театром THEATRUM Фото предоставлено частным универсальным театром THEATRUM Это малый зал, где разместятся 160 зрителей Фото предоставлено частным универсальным театром THEATRUM Фото предоставлено частным универсальным театром THEATRUM Фойе будет светлым Фото предоставлено частным универсальным театром THEATRUM Фото предоставлено частным универсальным театром THEATRUM Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Верхней Пышме (Свердловская область) у частного универсального театра THEATRUM, который пока располагается в Музейном комплексе военной и гражданской техники, появится новая культурная площадка. Здание с четырьмя современными залами построят к 2024 году. Об этом рассказал директор Евгений Гапонов. «По строительным планам сдача нашего основного театрального здания произойдет в декабре 2024 года, что позволяет осторожно уже сейчас вести переговоры и планировать начало деятельности в первом квартале 2025 года. Весной 2024 года планы будут окончательно откорректированы. По нашей задумке это пространство будет состоять из четырех театральных сцен независимых друг от друга: большая, малая и два студийных пространства», — пояснил Гапонов на пресс-конференции в ТАСС. Классический большой зал будет вмещать 750 зрителей, малая сцена — 160 человек, в экспериментальных пространствах смогут разместиться по 60 человек в каждом. Пока же THEATRUM располагается на территории Музейного комплекса военной и гражданской техники. THEATRUM открылся в Верхней Пышме в феврале 2023 года. На площадке уже показали громкие премьеры: моноспектакли «Piaf. Любовь не по нотам…», который рассказывает историю известной французской певицы Эдит Пиаф, и постановку по новеллам писателя Владимира Набокова. Также в универсальном театре зрителям презентовали первый драматический спектакль «Тайна доктора О.», в котором сыграли актеры из пяти театров Екатеринбурга.