В Верхней Пышме (Свердловская область) у частного универсального театра THEATRUM, который пока располагается в Музейном комплексе военной и гражданской техники, появится новая культурная площадка. Здание с четырьмя современными залами построят к 2024 году. Об этом рассказал директор Евгений Гапонов.
«По строительным планам сдача нашего основного театрального здания произойдет в декабре 2024 года, что позволяет осторожно уже сейчас вести переговоры и планировать начало деятельности в первом квартале 2025 года. Весной 2024 года планы будут окончательно откорректированы. По нашей задумке это пространство будет состоять из четырех театральных сцен независимых друг от друга: большая, малая и два студийных пространства», — пояснил Гапонов на пресс-конференции в ТАСС.
Классический большой зал будет вмещать 750 зрителей, малая сцена — 160 человек, в экспериментальных пространствах смогут разместиться по 60 человек в каждом. Пока же THEATRUM располагается на территории Музейного комплекса военной и гражданской техники.
В Верхней Пышме (Свердловская область) у частного универсального театра THEATRUM, который пока располагается в Музейном комплексе военной и гражданской техники, появится новая культурная площадка. Здание с четырьмя современными залами построят к 2024 году. Об этом рассказал директор Евгений Гапонов. «По строительным планам сдача нашего основного театрального здания произойдет в декабре 2024 года, что позволяет осторожно уже сейчас вести переговоры и планировать начало деятельности в первом квартале 2025 года. Весной 2024 года планы будут окончательно откорректированы. По нашей задумке это пространство будет состоять из четырех театральных сцен независимых друг от друга: большая, малая и два студийных пространства», — пояснил Гапонов на пресс-конференции в ТАСС. Классический большой зал будет вмещать 750 зрителей, малая сцена — 160 человек, в экспериментальных пространствах смогут разместиться по 60 человек в каждом. Пока же THEATRUM располагается на территории Музейного комплекса военной и гражданской техники. THEATRUM открылся в Верхней Пышме в феврале 2023 года. На площадке уже показали громкие премьеры: моноспектакли «Piaf. Любовь не по нотам…», который рассказывает историю известной французской певицы Эдит Пиаф, и постановку по новеллам писателя Владимира Набокова. Также в универсальном театре зрителям презентовали первый драматический спектакль «Тайна доктора О.», в котором сыграли актеры из пяти театров Екатеринбурга.