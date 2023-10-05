Турагент рассказал, где предпочитает отдыхать пермская элита

Турагент: только 5% жителей Перми выбирают экзотические направления

06 октября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Чаще всего состоятельные пермяки выбирают отдых на Мальдивах, Сейшелах или Маврикии Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Состоятельные пермяки в 2023 году выбирали отдых на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии. За путевки туристы готовы были платить больше полумиллиона рублей, рассказала URA.RU директор пермской туристической фирмы «А-Тур» Алина Балыбердина. «Самые востребованные среди дорогих направлений — Мальдивы и Сейшелы. Были запросы на отдых на Маврикии. Но стоит отметить, что это экзотические направления. Они пользуются популярностью только у 5% населения Перми», — рассказала Балыбердина корреспонденту агентства. Она добавила, что самый дорогой тур, который покупали пермяки, стоил 800 тысяч рублей. Это был двухнедельный отдых на Мальдивских островах в отеле класса «люкс» для семьи из четырех человек. «Были случаи, когда туристы приходили с запросом на отдых в люксовых отелях Турции. Цена таких путевок достигает 600 тысяч рублей. За эту стоимость можно отдохнуть на тех же Мальдивах. Поэтому, если бюджет на отдых составляет 600-800 тысяч рублей, туристы обычно выбирают поездку на острова», — отметила руководитель турагентства. Ранее пермские турагенты рассказали, когда выгоднее летать на отдых осенью. Путевки будут дешевле, если дни тура не совпадет со школьными каникулами.

Состоятельные пермяки в 2023 году выбирали отдых на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии. За путевки туристы готовы были платить больше полумиллиона рублей, рассказала URA.RU директор пермской туристической фирмы «А-Тур» Алина Балыбердина. «Самые востребованные среди дорогих направлений — Мальдивы и Сейшелы. Были запросы на отдых на Маврикии. Но стоит отметить, что это экзотические направления. Они пользуются популярностью только у 5% населения Перми», — рассказала Балыбердина корреспонденту агентства. Она добавила, что самый дорогой тур, который покупали пермяки, стоил 800 тысяч рублей. Это был двухнедельный отдых на Мальдивских островах в отеле класса «люкс» для семьи из четырех человек. «Были случаи, когда туристы приходили с запросом на отдых в люксовых отелях Турции. Цена таких путевок достигает 600 тысяч рублей. За эту стоимость можно отдохнуть на тех же Мальдивах. Поэтому, если бюджет на отдых составляет 600-800 тысяч рублей, туристы обычно выбирают поездку на острова», — отметила руководитель турагентства. Ранее пермские турагенты рассказали, когда выгоднее летать на отдых осенью. Путевки будут дешевле, если дни тура не совпадет со школьными каникулами.