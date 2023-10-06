Челябинский губернатор Текслер отправится в поездку по горнозаводской зоне

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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер посетит Ашу, Сим, Миньяр, Трехгорный, Бакал, Катав-Ивановск и Усть-Катав Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделает трехдневный объезд по горнозаводской зоне региона. Об этом он сообщил 6 октября в своих социальных сетях.

«На следующей неделе еду в большой объезд муниципалитетов на западе области. В планах — Аша, Сим, Миньяр, Трехгорный, Бакал, Катав-Ивановск и Усть-Катав», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что на предстоящих выходных будет готовиться к поездке. Также он попросил жителей написать ему в личные сообщения, в каких сферах в перечисленных муниципалитетах ситуация улучшилась и наоборот.

По данным URA.RU, губернатор проедет семь городов горнозаводской зоны за три дня. Рабочая командировка запланирована с понедельника, 9 сентября.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделает трехдневный объезд по горнозаводской зоне региона. Об этом он сообщил 6 октября в своих социальных сетях. «На следующей неделе еду в большой объезд муниципалитетов на западе области. В планах — Аша, Сим, Миньяр, Трехгорный, Бакал, Катав-Ивановск и Усть-Катав», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что на предстоящих выходных будет готовиться к поездке. Также он попросил жителей написать ему в личные сообщения, в каких сферах в перечисленных муниципалитетах ситуация улучшилась и наоборот. По данным URA.RU, губернатор проедет семь городов горнозаводской зоны за три дня. Рабочая командировка запланирована с понедельника, 9 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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