Челябинский губернатор Текслер отправится в поездку по горнозаводской зоне

Алексей Текслер посетит Ашу, Сим, Миньяр, Трехгорный, Бакал, Катав-Ивановск и Усть-Катав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделает трехдневный объезд по горнозаводской зоне региона. Об этом он сообщил 6 октября в своих социальных сетях.

«На следующей неделе еду в большой объезд муниципалитетов на западе области. В планах — Аша, Сим, Миньяр, Трехгорный, Бакал, Катав-Ивановск и Усть-Катав», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что на предстоящих выходных будет готовиться к поездке. Также он попросил жителей написать ему в личные сообщения, в каких сферах в перечисленных муниципалитетах ситуация улучшилась и наоборот.

По данным URA.RU, губернатор проедет семь городов горнозаводской зоны за три дня. Рабочая командировка запланирована с понедельника, 9 сентября.