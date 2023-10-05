В Кургане пункты Wildberries рискуют остаться без новых заказов

06 октября 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Из-за загруженности пункты Wildberries недоступны для новых заказов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане пункты выдачи заказов Wildberries рискуют оказаться недоступными для получения новых товаров. Причиной этому стала высокая загруженность ПВЗ старыми заказами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с работой маркетплейса в Кургане. «Пункты перегружены. Новые заказы поступать не будут, доставка также недоступна из-за загруженности. Перегружены пункты из-за того, что клиенты заказывают всю корзину со своего личного кабинета, а потом говорят, что это случайно вышло», — рассказали URA.RU источники. Сообщается, что сразу на нескольких пунктах города уровень загруженности превысил 100%. В центре показатель у ПВЗ достиг отметки почти в 110%. Исходя из информации на сайте маркетплейса, красный свет загруженности означает, что необходимо принять меры по увеличению лимитов пункта. Также сотрудникам придется обрабатывать больше заказов, чем обычно. Отмечается, что доставка из пунктов с красным цветом становится платной. Журналисту пояснили, что при загрузке в 100% ПВЗ не будет отображаться на сайте до следующего дня. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за низкого рейтинга закрыли пункт Wildberries. Клиенты наставили оценки ПВЗ в одну звезду, из-за чего точка не отображалась в приложении. Другой пункт маркетплейса в Кургане закрывали из-за нехватки сотрудников. Оба этих пункта были закрыты временно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане пункты выдачи заказов Wildberries рискуют оказаться недоступными для получения новых товаров. Причиной этому стала высокая загруженность ПВЗ старыми заказами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с работой маркетплейса в Кургане. «Пункты перегружены. Новые заказы поступать не будут, доставка также недоступна из-за загруженности. Перегружены пункты из-за того, что клиенты заказывают всю корзину со своего личного кабинета, а потом говорят, что это случайно вышло», — рассказали URA.RU источники. Сообщается, что сразу на нескольких пунктах города уровень загруженности превысил 100%. В центре показатель у ПВЗ достиг отметки почти в 110%. Исходя из информации на сайте маркетплейса, красный свет загруженности означает, что необходимо принять меры по увеличению лимитов пункта. Также сотрудникам придется обрабатывать больше заказов, чем обычно. Отмечается, что доставка из пунктов с красным цветом становится платной. Журналисту пояснили, что при загрузке в 100% ПВЗ не будет отображаться на сайте до следующего дня. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за низкого рейтинга закрыли пункт Wildberries. Клиенты наставили оценки ПВЗ в одну звезду, из-за чего точка не отображалась в приложении. Другой пункт маркетплейса в Кургане закрывали из-за нехватки сотрудников. Оба этих пункта были закрыты временно.