08 октября 2023
07 октября 2023

Курганский экс-штурмовик ЧВК «Вагнер» рассказал, как ходил в бои с командиром «Ахмата» Алаудиновым

Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана: уважаю Алаудинова за силу и храбрость
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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Бывший боец ЧВК «Вагнер» высказался о командире «Ахмата» Апти Алаудинове Фото:
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Бывший курганский штурмовик ЧВК «Вагнер» рассказал о том, что вместе ходил в штурм против ВСУ с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. По его словам, чеченский военачальник отличается особой храбростью и духом. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU.

«Когда я служил в ЧВК „Вагнер“ командир чеченского спецназа „Ахмат“ Апти Алаудинов ходил со мной в атаку на фронте. Он подымал своих бойцов и мы все шли на штурм. Потом я сам перешел служить в спецназ Кадырова. Апти человек большой силы и храбрости. Для меня он самый лучший генерал на СВО. Я его очень сильно уважаю», — рассказал боец.

Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата рассказал, что пошел служить в спецназ Кадырова из-за командира Алаудинова. По его словам, чеченский военачальник один из самых топовых генералов в российской армии.

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Бывший курганский штурмовик ЧВК «Вагнер» рассказал о том, что вместе ходил в штурм против ВСУ с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. По его словам, чеченский военачальник отличается особой храбростью и духом. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU. «Когда я служил в ЧВК „Вагнер“ командир чеченского спецназа „Ахмат“ Апти Алаудинов ходил со мной в атаку на фронте. Он подымал своих бойцов и мы все шли на штурм. Потом я сам перешел служить в спецназ Кадырова. Апти человек большой силы и храбрости. Для меня он самый лучший генерал на СВО. Я его очень сильно уважаю», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата рассказал, что пошел служить в спецназ Кадырова из-за командира Алаудинова. По его словам, чеченский военачальник один из самых топовых генералов в российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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