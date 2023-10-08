Курганский экс-штурмовик ЧВК «Вагнер» рассказал, как ходил в бои с командиром «Ахмата» Алаудиновым

Бывший курганский штурмовик ЧВК «Вагнер» рассказал о том, что вместе ходил в штурм против ВСУ с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. По его словам, чеченский военачальник отличается особой храбростью и духом. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU.
«Когда я служил в ЧВК „Вагнер“ командир чеченского спецназа „Ахмат“ Апти Алаудинов ходил со мной в атаку на фронте. Он подымал своих бойцов и мы все шли на штурм. Потом я сам перешел служить в спецназ Кадырова. Апти человек большой силы и храбрости. Для меня он самый лучший генерал на СВО. Я его очень сильно уважаю», — рассказал боец.
Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата рассказал, что пошел служить в спецназ Кадырова из-за командира Алаудинова. По его словам, чеченский военачальник один из самых топовых генералов в российской армии.
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