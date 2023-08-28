Курганский боец рассказал, почему выбрал службу в спецназе Кадырова

Курганский боец из зоны СВО: пошел в отряд «Ахмат» из-за командира Алаудинова

29 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Боец из Кургана считает командира отряда «Ахмат» Алаудинова одним из самых лучших генералов в стране Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский военнослужащий выбрал службу в отряде «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) из-за желания сражаться против ВСУ вместе с командиром Апти Алаудиновым. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. По словам бойца, Алаудинов — один из лучших командиров и генералов, которых он видел в зоне СВО. «Пошел служить в спецназ Кадырова, потому что там один из лучших командиров — Апти Алаудинов. Хотел с ним вместе сражаться на фронте. Он всегда со своими бойцами выезжает на передовую, где идут самые ожесточенные бои. Один из самых топовых генералов в нашей армии, настоящий боевой офицер», — рассказал боец. После окончания контракта со спецотрядом «Ахмат» боец ушел на фронт по мобилизации. Сейчас он служит в артиллерийской разведке под Бахмутом. По его словам, на клещеевском направлении армия ВСУ за сутки теряет сотни своих солдат. До 75% украинских бойцов уничтожены «ахматовцами», заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее URA.RU писало, что бывший курганский боец из спецназа Кадырова захватил мешок американских боеприпасов. Трофеями оказались ручные осколочные гранаты M67. По словам военнослужащего, все они будут использованы против ВСУ.

Курганский военнослужащий выбрал службу в отряде «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) из-за желания сражаться против ВСУ вместе с командиром Апти Алаудиновым. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. По словам бойца, Алаудинов — один из лучших командиров и генералов, которых он видел в зоне СВО. «Пошел служить в спецназ Кадырова, потому что там один из лучших командиров — Апти Алаудинов. Хотел с ним вместе сражаться на фронте. Он всегда со своими бойцами выезжает на передовую, где идут самые ожесточенные бои. Один из самых топовых генералов в нашей армии, настоящий боевой офицер», — рассказал боец. После окончания контракта со спецотрядом «Ахмат» боец ушел на фронт по мобилизации. Сейчас он служит в артиллерийской разведке под Бахмутом. По его словам, на клещеевском направлении армия ВСУ за сутки теряет сотни своих солдат. До 75% украинских бойцов уничтожены «ахматовцами», заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее URA.RU писало, что бывший курганский боец из спецназа Кадырова захватил мешок американских боеприпасов. Трофеями оказались ручные осколочные гранаты M67. По словам военнослужащего, все они будут использованы против ВСУ.