Прокуратура подключилась к ситуации с аварией на челябинской ТЭЦ

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Городская свалка. Экологи исследуют квадрокоптером, пожарные дежурят на случай возгорания. Челябинск, тэц, смог, энергетика, фортум
Авария на ТЭЦ-3 произошла из-за скачка давления Фото:

Ситуация с аварией на Челябинской ТЭЦ-3 взята на личный контроль руководства прокуратуры области. Об этом URA.RU 6 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура организовала проверку в связи с отключениями от отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов и социальных объектов в отдельных районах города из-за аварии на ЧТЭЦ-3. От ответственных лиц получены пояснения о возможных причинах сложившейся ситуации, сроках ликвидации последствий. Развитие ситуации, в том числе с подключением потребителей, находится на контроле», — сообщили в пресс-службе.

Ночью 6 ноября на челябинской ТЭЦ-3 по причине неисправности регулятора давления резко повысился напор в трубопроводе теплосети. Из-за резкого увеличения напора температура в квартирах сначала резко поднялась. Затем не выдержали давления и порвались в нескольких местах магистральные трубопроводы и трубы, по которым теплоноситель поступал в квартиры. Соответственно, остыли батареи в домах челябинцев сразу в нескольких районах города.

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Ситуация с аварией на Челябинской ТЭЦ-3 взята на личный контроль руководства прокуратуры области. Об этом URA.RU 6 октября сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура организовала проверку в связи с отключениями от отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов и социальных объектов в отдельных районах города из-за аварии на ЧТЭЦ-3. От ответственных лиц получены пояснения о возможных причинах сложившейся ситуации, сроках ликвидации последствий. Развитие ситуации, в том числе с подключением потребителей, находится на контроле», — сообщили в пресс-службе. Ночью 6 ноября на челябинской ТЭЦ-3 по причине неисправности регулятора давления резко повысился напор в трубопроводе теплосети. Из-за резкого увеличения напора температура в квартирах сначала резко поднялась. Затем не выдержали давления и порвались в нескольких местах магистральные трубопроводы и трубы, по которым теплоноситель поступал в квартиры. Соответственно, остыли батареи в домах челябинцев сразу в нескольких районах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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