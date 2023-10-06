Прокуратура подключилась к ситуации с аварией на челябинской ТЭЦ

Авария на ТЭЦ-3 произошла из-за скачка давления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ситуация с аварией на Челябинской ТЭЦ-3 взята на личный контроль руководства прокуратуры области. Об этом URA.RU 6 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура организовала проверку в связи с отключениями от отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов и социальных объектов в отдельных районах города из-за аварии на ЧТЭЦ-3. От ответственных лиц получены пояснения о возможных причинах сложившейся ситуации, сроках ликвидации последствий. Развитие ситуации, в том числе с подключением потребителей, находится на контроле», — сообщили в пресс-службе.

Ночью 6 ноября на челябинской ТЭЦ-3 по причине неисправности регулятора давления резко повысился напор в трубопроводе теплосети. Из-за резкого увеличения напора температура в квартирах сначала резко поднялась. Затем не выдержали давления и порвались в нескольких местах магистральные трубопроводы и трубы, по которым теплоноситель поступал в квартиры. Соответственно, остыли батареи в домах челябинцев сразу в нескольких районах города.