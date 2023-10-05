В ХМАО за неделю снизились средние цены на бензин и дизель

06 октября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

В среднем цены на бензин в ХМАО снизились на 15 копеек Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО за неделю снизились цены на бензин и дизельное топливо. В Тюменьстате агентству сообщили, что в среднем литр автомобильного бензина подешевел на 15 копеек. «За неделю с 25 сентября по 2 октября цена АИ-92 снизилась с 51,74 до 51,59 руб, АИ-95 подешевел с 55,65 до 55,46 руб. Стоимость литра дизельного топлива снизилась на 10 копеек: с 66, 28 до 66, 18 руб», — сообщили в Тюменьстате. За неделю не изменились цены на топливо в Сургуте: в городе сохраняется самая низкая средняя цена на АИ-92 и дизель — 50,52 и 64, 32 рубля соответственно. Самый дешевый бензин 95-й марки — в Нижневартовске, где средняя стоимость литра составляет 53,96 руб. Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен на бензин на местных автозаправках. За неделю стоимость литра бензина АИ-98 увеличилась на 2 рубля.

В ХМАО за неделю снизились цены на бензин и дизельное топливо. В Тюменьстате агентству сообщили, что в среднем литр автомобильного бензина подешевел на 15 копеек. «За неделю с 25 сентября по 2 октября цена АИ-92 снизилась с 51,74 до 51,59 руб, АИ-95 подешевел с 55,65 до 55,46 руб. Стоимость литра дизельного топлива снизилась на 10 копеек: с 66, 28 до 66, 18 руб», — сообщили в Тюменьстате. За неделю не изменились цены на топливо в Сургуте: в городе сохраняется самая низкая средняя цена на АИ-92 и дизель — 50,52 и 64, 32 рубля соответственно. Самый дешевый бензин 95-й марки — в Нижневартовске, где средняя стоимость литра составляет 53,96 руб. Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен на бензин на местных автозаправках. За неделю стоимость литра бензина АИ-98 увеличилась на 2 рубля.