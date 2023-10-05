05 октября 2023

В ХМАО за неделю снизились средние цены на бензин и дизель

© Служба новостей «URA.RU»
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Автозаправки. Тюмень, бензин, заправка, автозаправка, заправка автомобиля, цена на бензин, заправка авто
В среднем цены на бензин в ХМАО снизились на 15 копеек Фото:

В ХМАО за неделю снизились цены на бензин и дизельное топливо. В Тюменьстате агентству сообщили, что в среднем литр автомобильного бензина подешевел на 15 копеек.

«За неделю с 25 сентября по 2 октября цена АИ-92 снизилась с 51,74 до 51,59 руб, АИ-95 подешевел с 55,65 до 55,46 руб. Стоимость литра дизельного топлива снизилась на 10 копеек: с 66, 28 до 66, 18 руб», — сообщили в Тюменьстате.

За неделю не изменились цены на топливо в Сургуте: в городе сохраняется самая низкая средняя цена на АИ-92 и дизель — 50,52 и 64, 32 рубля соответственно. Самый дешевый бензин 95-й марки — в Нижневартовске, где средняя стоимость литра составляет 53,96 руб.

Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен на бензин на местных автозаправках. За неделю стоимость литра бензина АИ-98 увеличилась на 2 рубля.

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В ХМАО за неделю снизились цены на бензин и дизельное топливо. В Тюменьстате агентству сообщили, что в среднем литр автомобильного бензина подешевел на 15 копеек. «За неделю с 25 сентября по 2 октября цена АИ-92 снизилась с 51,74 до 51,59 руб, АИ-95 подешевел с 55,65 до 55,46 руб. Стоимость литра дизельного топлива снизилась на 10 копеек: с 66, 28 до 66, 18 руб», — сообщили в Тюменьстате. За неделю не изменились цены на топливо в Сургуте: в городе сохраняется самая низкая средняя цена на АИ-92 и дизель — 50,52 и 64, 32 рубля соответственно. Самый дешевый бензин 95-й марки — в Нижневартовске, где средняя стоимость литра составляет 53,96 руб. Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен на бензин на местных автозаправках. За неделю стоимость литра бензина АИ-98 увеличилась на 2 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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