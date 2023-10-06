У звезды «Бриллиантовой руки» Светличной выявили пневмонию

У звезды культовых советских фильмов «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя» Светланы Светличной диагностировали пневмонию. Актриса около года находится в психиатрическом стационаре Гиляровского.
Врачи обнаружили признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии у Светланы Светличной после того, как она пожаловалась на боли в груди, сообщает telegram-канал Shot. Медики оценивают состояние актрисы как стабильное, так как болезнь не запущена, а легкие не деформированы. Уточняется, что у звезды советских фильмов есть большие шансы на скорое выздоровление.
Невестка Светличной Мария Ивашева сообщила каналу, что актриса чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей. Она подчеркнула, что Светличную никто насильно не удерживает в клинике. В стационар она попала из-за деменции.
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