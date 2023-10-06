Свердловчанки вяжут носки и делают маскировку для бойцов на СВО. Фото

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Производство маскировочных сетей и накидок. Екатеринбург, маскировочная сеть, помощь фронту
«Женское движение Единой России» активно помогает бойцам на СВО Фото:

Жительницы Свердловской области и «Женского движения Единой России» плетут для бойцов, принимающих участие в спецоперации, маскировочные сети, а также вяжут носки и точечно отправляют гуманитарную помощь. Примеры того, как неравнодушные свердловчанки помогают фронту, в своем telegram-канале поделилась спикер Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.

«„Женское движение Единой России“ в Свердловской области продолжает свою работу. Каждому муниципалитету есть чем гордиться — […] участницы движения из Байкаловского района и города Алапаевск продолжают вязать маскировочные сети; отдельно хочу рассказать про Людмилу Георгиевну Михайлову из небольшой деревни Багышково Артинского городского округа. Она связала 12 пар теплых носков для солдат», — написала Людмила Бабушкина.

Также спикер заксо привела в пример участниц движения из Ивдельского городского округа, где ведут сбор гуманитарной помощи в зону СВО. Активистки регулярно отчитываются о том, сколько денег получили и что закупили на них, и прозрачность в этом вопросе позволила им заслужить доверия среди земляков. «Благодаря своей сплоченности недавно они приобрели тепловизионный прицел для бойца-земляка и отправили военнослужащим тактические аптечки, термоодеяла и лекарства», — рассказала Людмила Бабушкина.

Людмила Михайлова из деревни Багышково связала 12 пар теплых носков для солдат
Людмила Михайлова из деревни Багышково связала 12 пар теплых носков для солдат
Фото:
Также участницы движения плетут маскировочные сети
Также участницы движения плетут маскировочные сети
Фото:
Помимо помощи фронту активистки занимаются общественной работой
Помимо помощи фронту активистки занимаются общественной работой
Фото:
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Жительницы Свердловской области и «Женского движения Единой России» плетут для бойцов, принимающих участие в спецоперации, маскировочные сети, а также вяжут носки и точечно отправляют гуманитарную помощь. Примеры того, как неравнодушные свердловчанки помогают фронту, в своем telegram-канале поделилась спикер Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. «„Женское движение Единой России“ в Свердловской области продолжает свою работу. Каждому муниципалитету есть чем гордиться — […] участницы движения из Байкаловского района и города Алапаевск продолжают вязать маскировочные сети; отдельно хочу рассказать про Людмилу Георгиевну Михайлову из небольшой деревни Багышково Артинского городского округа. Она связала 12 пар теплых носков для солдат», — написала Людмила Бабушкина. Также спикер заксо привела в пример участниц движения из Ивдельского городского округа, где ведут сбор гуманитарной помощи в зону СВО. Активистки регулярно отчитываются о том, сколько денег получили и что закупили на них, и прозрачность в этом вопросе позволила им заслужить доверия среди земляков. «Благодаря своей сплоченности недавно они приобрели тепловизионный прицел для бойца-земляка и отправили военнослужащим тактические аптечки, термоодеяла и лекарства», — рассказала Людмила Бабушкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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