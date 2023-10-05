05 октября 2023

Аналитики рассказали, в каких специалистах осенью нуждаются в ЯНАО

hh.ru: в ЯНАО в сентябре работодатели ищут рабочий персонал и строителей
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале не хватает работников во многих профессиональных сферах Фото:

В первый месяц осени в ЯНАО зафиксировано на 26% больше вакансий, чем в сентябре прошлого года. Какие работники востребованы сейчас в округе, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

«В первый осенний месяц в регионе было зафиксировано 3,9 тысячи вакансий, что на 26% больше, чем в сентябре 2022 года. Чаще всего работодатели ЯНАО открывали вакансии в профессиональных сферах „Рабочий персонал“, „Строительство, недвижимость“, „Производство, сервисное обслуживание“, „Продажи, обслуживание клиентов“ и „Транспорт, логистика, перевозки“», — говорят специалисты.

По активности соискателей Ямал занял 60 место в стране — на регион приходится 0,3% резюме. Самыми популярными профессиями среди северян оказались специалисты сервисного обслуживания (25%), рабочие (27%), профессионалы в сфере строительства и недвижимости (21%), водители (13%) и обслуживающий персонал (12%).

Ранее сообщалось, что в список самых востребованных профессий на Ямале входят повара и швеи. На одну вакансию швеи приходилось всего 0,5 резюме, что говорило о нехватке кадров.

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В первый месяц осени в ЯНАО зафиксировано на 26% больше вакансий, чем в сентябре прошлого года. Какие работники востребованы сейчас в округе, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. «В первый осенний месяц в регионе было зафиксировано 3,9 тысячи вакансий, что на 26% больше, чем в сентябре 2022 года. Чаще всего работодатели ЯНАО открывали вакансии в профессиональных сферах „Рабочий персонал“, „Строительство, недвижимость“, „Производство, сервисное обслуживание“, „Продажи, обслуживание клиентов“ и „Транспорт, логистика, перевозки“», — говорят специалисты. По активности соискателей Ямал занял 60 место в стране — на регион приходится 0,3% резюме. Самыми популярными профессиями среди северян оказались специалисты сервисного обслуживания (25%), рабочие (27%), профессионалы в сфере строительства и недвижимости (21%), водители (13%) и обслуживающий персонал (12%). Ранее сообщалось, что в список самых востребованных профессий на Ямале входят повара и швеи. На одну вакансию швеи приходилось всего 0,5 резюме, что говорило о нехватке кадров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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