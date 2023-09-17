Работодатели в ЯНАО остро нуждаются в швеях и поварах 18 сентября 2023 в 10:25 Размер текста - 17 + На Ямале не хватает швей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается острый дефицит швей и поваров. Такие данные URA.RU привели аналитики рекрутингового агентства hh.ru. «Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в Ямало-Ненецком автономном округе возглавили швеи — на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме, что говорит об острой нехватке кадров», — уточнили специалисты. В топ дефицитных вакансий вошли также повара, главврачи и администраторы магазинов — на одну вакансию приходится по 0,7 резюме. Помимо этих специалистов, на Ямале часто ищут торговых представителей, продавцов, мерчандайзеров, операторов call-центров и маркетологов-аналитиков. Ранее сообщалось, что в список самых дефицитных профессий в основном входят профессии рабочего и производственного персонала. На конец июля работодатели остро нуждались в поварах и торговых представителях. В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается острый дефицит швей и поваров. Такие данные URA.RU привели аналитики рекрутингового агентства hh.ru. «Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в Ямало-Ненецком автономном округе возглавили швеи — на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме, что говорит об острой нехватке кадров», — уточнили специалисты. В топ дефицитных вакансий вошли также повара, главврачи и администраторы магазинов — на одну вакансию приходится по 0,7 резюме. Помимо этих специалистов, на Ямале часто ищут торговых представителей, продавцов, мерчандайзеров, операторов call-центров и маркетологов-аналитиков. Ранее сообщалось, что в список самых дефицитных профессий в основном входят профессии рабочего и производственного персонала. На конец июля работодатели остро нуждались в поварах и торговых представителях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям