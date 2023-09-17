Работодатели в ЯНАО остро нуждаются в швеях и поварах

В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается острый дефицит швей и поваров. Такие данные URA.RU привели аналитики рекрутингового агентства hh.ru.
«Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в Ямало-Ненецком автономном округе возглавили швеи — на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме, что говорит об острой нехватке кадров», — уточнили специалисты.
В топ дефицитных вакансий вошли также повара, главврачи и администраторы магазинов — на одну вакансию приходится по 0,7 резюме. Помимо этих специалистов, на Ямале часто ищут торговых представителей, продавцов, мерчандайзеров, операторов call-центров и маркетологов-аналитиков.
Ранее сообщалось, что в список самых дефицитных профессий в основном входят профессии рабочего и производственного персонала. На конец июля работодатели остро нуждались в поварах и торговых представителях.
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