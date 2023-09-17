17 сентября 2023
16 сентября 2023
15 сентября 2023

Работодатели в ЯНАО остро нуждаются в швеях и поварах

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил трикотажную фабрику «Ян». Челябинск, швея, ткань, одежда, швейная фабрика, шитье, производство, текстильное производство
На Ямале не хватает швей Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается острый дефицит швей и поваров. Такие данные URA.RU привели аналитики рекрутингового агентства hh.ru.

«Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в Ямало-Ненецком автономном округе возглавили швеи — на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме, что говорит об острой нехватке кадров», — уточнили специалисты.

В топ дефицитных вакансий вошли также повара, главврачи и администраторы магазинов — на одну вакансию приходится по 0,7 резюме. Помимо этих специалистов, на Ямале часто ищут торговых представителей, продавцов, мерчандайзеров, операторов call-центров и маркетологов-аналитиков.

Ранее сообщалось, что в список самых дефицитных профессий в основном входят профессии рабочего и производственного персонала. На конец июля работодатели остро нуждались в поварах и торговых представителях.

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В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается острый дефицит швей и поваров. Такие данные URA.RU привели аналитики рекрутингового агентства hh.ru. «Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в Ямало-Ненецком автономном округе возглавили швеи — на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме, что говорит об острой нехватке кадров», — уточнили специалисты. В топ дефицитных вакансий вошли также повара, главврачи и администраторы магазинов — на одну вакансию приходится по 0,7 резюме. Помимо этих специалистов, на Ямале часто ищут торговых представителей, продавцов, мерчандайзеров, операторов call-центров и маркетологов-аналитиков. Ранее сообщалось, что в список самых дефицитных профессий в основном входят профессии рабочего и производственного персонала. На конец июля работодатели остро нуждались в поварах и торговых представителях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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