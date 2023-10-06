Бывшего главного свердловского дорожника отправили за решетку за взяточничество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участок строительства ЕКАД на пересечении с Челябинским трактом. Екатеринбург, данилов вячеслав
Вячеслава Данилова отправили в СИЗО Фото:

Бывший начальник управления автодорог Свердловской области Вячеслав Данилов отправился за решетку. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщают источники агентства URA.RU.

«Данилов задержан и находится под стражей, вину не признает. Ему предъявлено обвинение по статье „получение взятки в особо крупном размере“. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Взятку он получил от крупного игрока дорожно-строительной отрасли за содействие в получении многомиллионного госконтракта», — сообщил источник.

Вячеслав Данилов родился в 1976 году. Он работал на ЕВРАЗ НТМК и в администрации Нижнего Тагила при Валентине Исаевой. В 2008 году он был избран депутатом Нижнетагильской гордумы. С 2012 года находился в должности заместителя начальника «Управления автомобильных дорог», а в 2017 году возглавил ведомство. Сейчас на его место в качестве исполняющего обязанности назначен Владимир Оглобин.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший начальник управления автодорог Свердловской области Вячеслав Данилов отправился за решетку. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщают источники агентства URA.RU. «Данилов задержан и находится под стражей, вину не признает. Ему предъявлено обвинение по статье „получение взятки в особо крупном размере“. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Взятку он получил от крупного игрока дорожно-строительной отрасли за содействие в получении многомиллионного госконтракта», — сообщил источник. Вячеслав Данилов родился в 1976 году. Он работал на ЕВРАЗ НТМК и в администрации Нижнего Тагила при Валентине Исаевой. В 2008 году он был избран депутатом Нижнетагильской гордумы. С 2012 года находился в должности заместителя начальника «Управления автомобильных дорог», а в 2017 году возглавил ведомство. Сейчас на его место в качестве исполняющего обязанности назначен Владимир Оглобин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...