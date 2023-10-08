Китайский автор игрушек-трансформеров подал 38 исков к челябинским бизнесменам

Челябинские бизнесмены получили 38 исков от создателя китайских игрушек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Китайский производитель игрушек-трансформеров «Альфа Груп Ко, Лтд» подал в октябре 38 исков к бизнесменам Челябинска. Споры связаны с вопросом нарушения исключительных прав на игрушки

«„Альфа Груп Ко, Лтд.“, город Шаньтоу (Китай), обратился с исковым заявлением к предпринимателю Смирновой Ольге Алексеевне о взыскании 60 тысяч рублей. Взыскивается компенсация за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства „Герой Зет“», — следует из определения суда.

Иски поданы на разные суммы и к разным лицам. При этом по каждой игрушке, которая, как считает истец, продавалась в виде контрафакта, размер требований отличается. По тем искам, по которым суд успел вынести определения, величина компенсации варьируется т 15 до 50 тысяч рублей за экземпляр. Согласно картотеке арбитражных дел, иски оставлены без движения до ноября. Истцу предложили устранить нарушения: представить вещественные доказательства, подтверждение об уплате госпошлины и направить иск на бумажном носителе. В суде и ранее рассматривались дела, инициированные «Альфа Груп Ко, Лтд». Ряд удовлетворен полностью, другой — частично. По практике, суд снижает величину компенсации, по практике — до 10 тысяч рублей за каждую игрушку.

«Максимальный размер исковых требований, установленный законом, составляет пять миллионов рублей. Нужно понимать, что когда занимаешься предпринимательской деятельность, риски берешь на себя. Критериев, как считать, нет. Величина может зависеть от размера причиненного ущерба, например, от величины партии товара. Для подстраховки перед стартом продаж рекомендую искать правообладателя товара или отказаться от реализации брендовых вещей», — пояснил URA.RU адвокат Василий Воробьев.

Его коллега в Златоусте Михаил Васильев отметил: если права оформлены законно, выиграть ответчику процесс практически невозможно. В практике эксперта были суды, когда истец оспаривал торговлю тапками с нанесенными товарными знаками в виде логотипов и игрушками. Торговцы суд проиграли. Адвокаты отметили, что при неоднократном нарушении и значительности ущерба возможно возбуждение уголовных дел.