Пермячка три раза отсудила неустойку за невыплаченную страховку

06 октября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Суд уже третий раз постановил взыскать неустойку в пользу истца Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жительница Перми взыскала со страховой компании 40 тысяч рублей в качестве неустойки за невыплату положенной страховки. В суд с иском о выплате неустойки за просроченные выплаты уже четвертый раз. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Взыскать ответчика в пользу истца неустойку в размере 40 000 рублей, судебные расходы в размере 15 000 рублей», — говорится в решении. При этом пермячка изначально требовала взыскать в ее пользу 350 тысяч рублей. Ранее истец попала в ДТП, ее на пешеходном переходе сбил автомобиль. Женщина была застрахована в компании ответчика и после аварии ей выплатили более 115 тысяч рублей. Пермячка суммой не удовлетворилась и пошла в суд. В первой инстанции постановили взыскать в пользу истца 220 тысяч рублей страхового возмещения. Позже в апелляции решение отменили и постановили взыскать с компании уже 250 тысяч рублей по страховке, 100 тысяч рублей неустойки и 5 тысяч рублей компенсации морального вреда. Позже пострадавшая обратилась еще раз в суд и взыскала еще 50 тысяч рублей в качестве неустойки, однако и на этом она не остановилась. На последнем заседании представитель страховой компании заявил, что женщина злоупотребляет своим правом, но суд удовлетворил иск, хоть и частично. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Перми взыскала со страховой компании 40 тысяч рублей в качестве неустойки за невыплату положенной страховки. В суд с иском о выплате неустойки за просроченные выплаты уже четвертый раз. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Взыскать ответчика в пользу истца неустойку в размере 40 000 рублей, судебные расходы в размере 15 000 рублей», — говорится в решении. При этом пермячка изначально требовала взыскать в ее пользу 350 тысяч рублей. Ранее истец попала в ДТП, ее на пешеходном переходе сбил автомобиль. Женщина была застрахована в компании ответчика и после аварии ей выплатили более 115 тысяч рублей. Пермячка суммой не удовлетворилась и пошла в суд. В первой инстанции постановили взыскать в пользу истца 220 тысяч рублей страхового возмещения. Позже в апелляции решение отменили и постановили взыскать с компании уже 250 тысяч рублей по страховке, 100 тысяч рублей неустойки и 5 тысяч рублей компенсации морального вреда. Позже пострадавшая обратилась еще раз в суд и взыскала еще 50 тысяч рублей в качестве неустойки, однако и на этом она не остановилась. На последнем заседании представитель страховой компании заявил, что женщина злоупотребляет своим правом, но суд удовлетворил иск, хоть и частично.