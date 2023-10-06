В Челябинской области не хватает арматурщиков, слесарей и овощеводов. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Профессия овощевода вошла в число самых востребованных профессий Фото:

В список самых востребованных профессий Челябинской области вошли арматурщики, слесари, инженеры и овощеводы, сообщили URA.RU в главном управлении по труду и занятости региона 6 октября.

«Среди рабочих профессий наиболее востребованы арматурщики (1014 вакансий), слесари по сборке металлоконструкций (642) и овощеводы (284). Среди служащих больше всего нужны врачи (699 вакансий), инженеры-технологи (276) и учителя математики (106)», — сообщили в информационно-аналитическом отделе ведомства.

По состоянию на 1 октября 2023 года в базе центров занятости населения региона было 41 760 вакансий, 71% из них — по рабочим специальностям. На рынке труда Челябинской области доля вакансий по рабочим специальностям была и остается выше, чем вакансий для служащих.

Абсолютное первенство по востребованности среди всех профессий держит профессия арматурщика
Абсолютное первенство по востребованности среди всех профессий держит профессия арматурщика
Фото:
Среди профессий служащих самой востребованной в регионе остается профессия врача
Среди профессий служащих самой востребованной в регионе остается профессия врача
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В список самых востребованных профессий Челябинской области вошли арматурщики, слесари, инженеры и овощеводы, сообщили URA.RU в главном управлении по труду и занятости региона 6 октября. «Среди рабочих профессий наиболее востребованы арматурщики (1014 вакансий), слесари по сборке металлоконструкций (642) и овощеводы (284). Среди служащих больше всего нужны врачи (699 вакансий), инженеры-технологи (276) и учителя математики (106)», — сообщили в информационно-аналитическом отделе ведомства. По состоянию на 1 октября 2023 года в базе центров занятости населения региона было 41 760 вакансий, 71% из них — по рабочим специальностям. На рынке труда Челябинской области доля вакансий по рабочим специальностям была и остается выше, чем вакансий для служащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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