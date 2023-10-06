Лукашенко: Белоруссия изменит работу своей армии с помощью советов ЧВК «Вагнер»

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил о намерении усовершенствовать армию Белоруссии Фото:

Белоруссия намерена усовершенствовать работу армии по защите своих территорий с помощью рекомендаций ЧВК «Вагнер» и учетом современных военных конфликтов. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко во время своего визита в Брестскую область.

Белорусская сторона намерена приводить свою армию в полную боевую готовность, чтобы в любой момент отразить вражескую атаку. Также республика будет готовиться к защите своих территорий. «Подобных линий защиты, но еще более масштабных, по периметру белорусской границы будет несколько. Их организовывают с учетом современных войн, в том числе на Украине, и рекомендаций ЧВК „Вагнер“», — передает слова Александра Лукашенко издание BELTA.

Ранее в Белоруссии прошли занятия по мобилизационной готовности. Учения были направлены на повышения уровня подготовки органов управления теробороны к формированию территориальных войск, передает RT. Также 6 октября Лукашенко прибыл Брестскую область, где посетил полигон с российскими бойцами. Он подчеркнул, что белорусская армия набирается много информации и опыта от военнослужащих РФ, передает «Национальная служба новостей».

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Белоруссия намерена усовершенствовать работу армии по защите своих территорий с помощью рекомендаций ЧВК «Вагнер» и учетом современных военных конфликтов. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко во время своего визита в Брестскую область. Белорусская сторона намерена приводить свою армию в полную боевую готовность, чтобы в любой момент отразить вражескую атаку. Также республика будет готовиться к защите своих территорий. «Подобных линий защиты, но еще более масштабных, по периметру белорусской границы будет несколько. Их организовывают с учетом современных войн, в том числе на Украине, и рекомендаций ЧВК „Вагнер“», — передает слова Александра Лукашенко издание BELTA. Ранее в Белоруссии прошли занятия по мобилизационной готовности. Учения были направлены на повышения уровня подготовки органов управления теробороны к формированию территориальных войск, передает RT. Также 6 октября Лукашенко прибыл Брестскую область, где посетил полигон с российскими бойцами. Он подчеркнул, что белорусская армия набирается много информации и опыта от военнослужащих РФ, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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