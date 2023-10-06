Артиллеристы РФ с первого выстрела уничтожили офицеров ВСУ в Херсоне

Российские артиллеристы бригады «Конвой» уничтожили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне. Об этом рассказал начальник штаба артдивизиона с позывным «Бандерас».
«В ходе наблюдения за этой колонной из двух машин мы назначили точку встречи и, так как район оказался уже пристрелен нами заранее, переносом огня от заранее пристреленной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела. <…> В первом автомобиле, джипе, находились высокопоставленные офицеры ВСУ», — сказал «Бандерас» в интервью РИА Новости.
Во время разведки за объектами противника солдаты заметили, как личный состав залез в автомобиль и уехал по уже пристреленной территории промзоны Херсона. Удар по колонне был нанесен артиллеристами третьей добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» из гаубицы Д-20.
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