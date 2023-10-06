Пермские власти не справляются с набором контрактников

06 октября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Пермский край сильно отстает от плана по набору контрактников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский край не может выполнить план по набору контрактников, готовых поехать на СВО. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. Эта проблема обсуждалась на специальном совещании под председательством полпреда Игоря Комарова во время его визита в Пермь. «Трудности с набором контрактников у Пермского края образовались давно. В администрации губернатора чуть ли не каждый день проходят совещания. Но отставание от плана все равно довольно серьезное. В результате даже совещание с Комаровым было», — рассказал инсайдер. По данным другого источника в политэлитах, Пермский край в Приволжском федеральном округе находится в нижней части рейтинга, но не на последних строчках. URA.RU направило запрос в пресс-службу ПФО. На момент публикации ответ не был получен. В пресс-службе администрации губернатор заявили, что информация не соответствует действительности. Ранее URA.RU в инсайдах сообщало, что в июне губернатор Дмитрий Махонин обсуждал ситуацию с выполнением планов по набору контрактников с мэрами. Власти озабочены тем, что они не выполняются.

Пермский край не может выполнить план по набору контрактников, готовых поехать на СВО. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. Эта проблема обсуждалась на специальном совещании под председательством полпреда Игоря Комарова во время его визита в Пермь. «Трудности с набором контрактников у Пермского края образовались давно. В администрации губернатора чуть ли не каждый день проходят совещания. Но отставание от плана все равно довольно серьезное. В результате даже совещание с Комаровым было», — рассказал инсайдер. По данным другого источника в политэлитах, Пермский край в Приволжском федеральном округе находится в нижней части рейтинга, но не на последних строчках. URA.RU направило запрос в пресс-службу ПФО. На момент публикации ответ не был получен. В пресс-службе администрации губернатор заявили, что информация не соответствует действительности. Ранее URA.RU в инсайдах сообщало, что в июне губернатор Дмитрий Махонин обсуждал ситуацию с выполнением планов по набору контрактников с мэрами. Власти озабочены тем, что они не выполняются.