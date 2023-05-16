На курганского депутата написали жалобу Путину

Курганец потерял машину в ДТП с депутатом и пожаловался Путину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский водитель, пострадавший в массовом ДТП по вине депутата Курганской гордумы Юрия Мартюшова, написал обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом URA.RU рассказал сам автор жалобы.

«Прошу вас оказать содействие по воздействию на депутата Курганской городской думы Мартюшова Ю.А., чтобы он исполнил решения суда по возмещению вреда пострадавшим в ДТП», — сообщил курганец Николай Качков в обращении президенту. Также в письме подробно описана суть претензии к депутату гордумы.

По данным пострадавшего в ДТП горожанина, депутат не выполняет решения судов и не возмещает ущерб имуществу и здоровью граждан. Суд обязал Мартюшова возместить ущерб, когда признал его виновником массового ДТП. Во время аварии в машине, в которую въехал депутат находились два ребенка, они не пострадали, поскольку находились в автокреслах. Сама машина автора обращения восстановлению не подлежит.

По решению суда Мартюшов должен выплатить более 393 тысяч рублей за повреждения двух автомобилей. Судебные приставы открыли исполнительные производства. Позже суд постановил возместить моральный ущерб попавшему в больницу водителю в размере 150 тысяч. По словам Качкова, решить вопрос в досудебном порядке депутат отказался.

Обращение к Путину пострадавший решил написать, поскольку считает, что Мартюшов будет уклоняться от выполнения решения судов. Также в письме он просит президента проверить, соответствует ли Мартюшов критериям занимаемой им должности депутата. Обращение было зарегистрировано и направлено по компетенции.

URA.RU сообщало, что курганцы ждут возмещения ущерба от депутата после ДТП. Мартюшов в разговоре с редакцией пояснил, что будет обжаловать решения судов.