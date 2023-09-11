11 сентября 2023
10 сентября 2023

Курганский депутат Мартюшов заплатит за ущерб после скандального ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания в городской думе. Курган, мартюшов юрий
Курганскому депутату придется выплатить ущерб за массовое ДТП Фото:

Депутату Курганской городской думы Юрию Мартюшову придется возместить моральный ущерб водителю, пострадавшему по его вине в массовом ДТП. Об этом URA.RU рассказал пострадавший в аварии водитель.

«Мартюшов подавал заявление о повторном рассмотрении моего иска о возмещении морального ущерба. Депутат заявлял, что не получал повесток. Суд вынес решение об удовлетворении иска об ущербе после ДТП по вине Мартюшова», — сообщил курганец. Первое заседание, постановившее выплатить компенсацию, состоялось в марте. На повторный суд депутат так и не явился.

Авария с участием четырех автомобилей произошла летом 2022 года на улице Пушкина в Кургане. Машина, на которой ехал депутат, въехала в стоящий транспорт. У виновника аварии не было ОСАГО, возмещать ущерб он не стал. Водителям пришлось обращаться в суд.

Согласно базе данных исполнительных производств, в отношении депутата возбуждено производство на сумму 170 тысяч рублей по возмещению морального вреда. Также он должен более 380 тысяч за причинение материального ущерба двум участникам в том же ДТП. По информации собеседника редакции, судебные приставы арестовывают имущество депутата.

Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшие в массовом ДТП летом 2022 года по вине депутата гордумы не могут получить компенсацию. Потерпевшие написали жалобу в приемную президента.

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Депутату Курганской городской думы Юрию Мартюшову придется возместить моральный ущерб водителю, пострадавшему по его вине в массовом ДТП. Об этом URA.RU рассказал пострадавший в аварии водитель. «Мартюшов подавал заявление о повторном рассмотрении моего иска о возмещении морального ущерба. Депутат заявлял, что не получал повесток. Суд вынес решение об удовлетворении иска об ущербе после ДТП по вине Мартюшова», — сообщил курганец. Первое заседание, постановившее выплатить компенсацию, состоялось в марте. На повторный суд депутат так и не явился. Авария с участием четырех автомобилей произошла летом 2022 года на улице Пушкина в Кургане. Машина, на которой ехал депутат, въехала в стоящий транспорт. У виновника аварии не было ОСАГО, возмещать ущерб он не стал. Водителям пришлось обращаться в суд. Согласно базе данных исполнительных производств, в отношении депутата возбуждено производство на сумму 170 тысяч рублей по возмещению морального вреда. Также он должен более 380 тысяч за причинение материального ущерба двум участникам в том же ДТП. По информации собеседника редакции, судебные приставы арестовывают имущество депутата. Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшие в массовом ДТП летом 2022 года по вине депутата гордумы не могут получить компенсацию. Потерпевшие написали жалобу в приемную президента.
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