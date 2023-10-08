08 октября 2023
07 октября 2023

Иностранка судилась с пермским главком МВД за право въезда в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Суд отказал в требованиях истице в полном объеме Фото:

Гражданка Узбекистана пыталась оспорить в суде запрет ГУ МВД по Пермскому краю на въезд в РФ. Иностранка совершила три правонарушения, из-за которых ее временно лишили приезжать в страну, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«В удовлетворении административного искового заявления истца к ГУ МВД России по Пермскому краю о признании незаконным решение о неразрешении въезда в РФ в отношении гражданки Республики Узбекистан, признании незаконным решение о сокращении срока пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ; признании незаконным решение об аннулировании патента, выданного гражданке — отказать в полном объеме», — говорится в решении. Ранее иностранке запретили въезжать в Россию в течение трех лет.

Полиция три раза ловила гражданку Узбекистана за работой без разрешения на трудовую деятельность в стране. На истца составили три протокола о правонарушении и выписали штрафов на общую сумму в шесть тысяч рублей, а после запретили въезд в РФ. В суде женщина заявила, что постоянно приезжает в страну с 1995 года и, что она не нарушила интересны нацбезопасности РФ, поэтому посчитала решение полиции необоснованным.

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Гражданка Узбекистана пыталась оспорить в суде запрет ГУ МВД по Пермскому краю на въезд в РФ. Иностранка совершила три правонарушения, из-за которых ее временно лишили приезжать в страну, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «В удовлетворении административного искового заявления истца к ГУ МВД России по Пермскому краю о признании незаконным решение о неразрешении въезда в РФ в отношении гражданки Республики Узбекистан, признании незаконным решение о сокращении срока пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ; признании незаконным решение об аннулировании патента, выданного гражданке — отказать в полном объеме», — говорится в решении. Ранее иностранке запретили въезжать в Россию в течение трех лет. Полиция три раза ловила гражданку Узбекистана за работой без разрешения на трудовую деятельность в стране. На истца составили три протокола о правонарушении и выписали штрафов на общую сумму в шесть тысяч рублей, а после запретили въезд в РФ. В суде женщина заявила, что постоянно приезжает в страну с 1995 года и, что она не нарушила интересны нацбезопасности РФ, поэтому посчитала решение полиции необоснованным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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