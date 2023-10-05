Нейропсихолог из ЯНАО рассказал, как общаться с особенными детьми

Нейропсихолог: психологическое состояние детей зависит от воспитания родителей

06 октября 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Дети с ограниченными возможностями здоровья больше других нуждаются в помощи, заботе и внимании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для детей с ограниченными возможностями здоровья важна поддержка и забота окружающих. Об этом URA.RU рассказала детский нейропсихолог из Нового Уренгоя (ЯНАО) Анна Куратова. «Первое правило и одно из самых главных — это принятие ребенка. От нас взрослых, педагогов, родителей зависит многое, именно мы должны быть для ребенка помощником и наставником. Он такой какой есть и никогда нельзя сравнивать его с другими детьми. Просто ему требуется чуть больше помощи и заботы от взрослых. Никогда не относитесь к особому ребенку с пренебрежением, наоборот уделите ему больше внимания, покажите, что он важен и дорог», — отметила Куратова. Важную роль в адаптации особенных детей играют родители. От того, как проходит процесс воспитания ребенка зависит его психологическое состояние и поведение в обществе. «Первый и самый главный воспитатель в жизни ребенка — это его родители. Если в семье царит взаимопонимание, забота друг о друге, поддержка, ребенок будет счастлив и будет дарить свое тепло окружающим его людям. Именно так мы, взрослые, должны воспитывать, в особенности своим примером, чувство сострадания и толерантности в своих детях и тем самым помочь обществу принять особого ребенка, помочь ему быть частью нашего мира», — рассказала она. В центре социального обслуживания населения «Садко» города Новый Уренгой журналисту URA.RU рассказали о том, как специалисты учреждения проводят мероприятия по социальному обслуживанию семей с детьми, имеющими различного рода нарушения. «После проведения комплексной диагностики в работу включаются профильные специалисты, использующие в своей деятельности коррекционные методики и технологии. Ежегодно в центре обслуживается около 500 — 550 семей», — рассказала Ирина Александрова, заместитель директора центра «Садко». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для детей с ограниченными возможностями здоровья важна поддержка и забота окружающих. Об этом URA.RU рассказала детский нейропсихолог из Нового Уренгоя (ЯНАО) Анна Куратова. «Первое правило и одно из самых главных — это принятие ребенка. От нас взрослых, педагогов, родителей зависит многое, именно мы должны быть для ребенка помощником и наставником. Он такой какой есть и никогда нельзя сравнивать его с другими детьми. Просто ему требуется чуть больше помощи и заботы от взрослых. Никогда не относитесь к особому ребенку с пренебрежением, наоборот уделите ему больше внимания, покажите, что он важен и дорог», — отметила Куратова. Важную роль в адаптации особенных детей играют родители. От того, как проходит процесс воспитания ребенка зависит его психологическое состояние и поведение в обществе. «Первый и самый главный воспитатель в жизни ребенка — это его родители. Если в семье царит взаимопонимание, забота друг о друге, поддержка, ребенок будет счастлив и будет дарить свое тепло окружающим его людям. Именно так мы, взрослые, должны воспитывать, в особенности своим примером, чувство сострадания и толерантности в своих детях и тем самым помочь обществу принять особого ребенка, помочь ему быть частью нашего мира», — рассказала она. В центре социального обслуживания населения «Садко» города Новый Уренгой журналисту URA.RU рассказали о том, как специалисты учреждения проводят мероприятия по социальному обслуживанию семей с детьми, имеющими различного рода нарушения. «После проведения комплексной диагностики в работу включаются профильные специалисты, использующие в своей деятельности коррекционные методики и технологии. Ежегодно в центре обслуживается около 500 — 550 семей», — рассказала Ирина Александрова, заместитель директора центра «Садко».