Пермский ТРЦ признан лучшим в России

Пермский ТРЦ «Планета» выиграл премию Arendator Awards 2023

06 октября 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

В премии определяли лучшие объекты коммерческой недвижимости Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Москве 5 октября подвели итоги федеральной премии Arendator Awards 2023. Победителем в номинации «Лучший торговый центр» стал пермский ТРЦ «Планета», рассказали пресс-службе торгово-развлекательного центра. «ТРЦ „Планета“ стал победителем в номинации „Лучший торговый центр“ в премии Arendator Awards. Это профессиональное событие, определяющее лучшие компании и объекты коммерческой недвижимости со всех регионов России», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что помимо ТРЦ «Планета» на премию «Лучший торговый центр» были номинированы московские ТЦ «Сказка», ТРЦ «Щелковский» и ТЦ «Место встречи Киргизия». К участию допускались объекты, на которых с первого квартала 2021 года по третий квартал 2023 года произошли существенные положительные изменения, повлиявшие на посещаемость торгового центра, выручку арендаторов или собственника ТЦ. Ранее ТРЦ «Планета» приглашал пермяков на консультации со стилистом. Подобрать осенний и зимний гардероб специалист поможет горожанам бесплатно.

В Москве 5 октября подвели итоги федеральной премии Arendator Awards 2023. Победителем в номинации «Лучший торговый центр» стал пермский ТРЦ «Планета», рассказали пресс-службе торгово-развлекательного центра. «ТРЦ „Планета“ стал победителем в номинации „Лучший торговый центр“ в премии Arendator Awards. Это профессиональное событие, определяющее лучшие компании и объекты коммерческой недвижимости со всех регионов России», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что помимо ТРЦ «Планета» на премию «Лучший торговый центр» были номинированы московские ТЦ «Сказка», ТРЦ «Щелковский» и ТЦ «Место встречи Киргизия». К участию допускались объекты, на которых с первого квартала 2021 года по третий квартал 2023 года произошли существенные положительные изменения, повлиявшие на посещаемость торгового центра, выручку арендаторов или собственника ТЦ. Ранее ТРЦ «Планета» приглашал пермяков на консультации со стилистом. Подобрать осенний и зимний гардероб специалист поможет горожанам бесплатно.