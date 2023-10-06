В Челябинске вновь перенесли концерт рэпера «Гуфа»

06 октября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Концерт «Гуфа» в Челябинске перенесли на 2024 год Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в третий раз перенесли концерт российского рэп-исполнителя Алексея «Гуфа» Долматова. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс. «Концерт GUFA переносится на 19 апреля 2024 года. Приносим извинения за причиненные неудобства», — следует из объявления на портале. Новую дату указали и на официальной странице события «GUF. Челябинск (16+). 19 апреля 2024» в социальной сети «ВКонтакте». Причину переноса там организаторы не назвали, но анонсировали видеоприглашение артиста. «Ждем видеоприглашение артиста. Все раннее купленные билеты действительны», — сообщили на страничке события. Выступление рэп-исполнителя переносится уже в третий раз. Первоначально концерт был запланирован на 24 октября 2022 года. Затем Долматов сломал ребра и перенес концерт на 9 апреля, который не состоялся по неизвестным причинам. Новой датой мероприятия назвали 6 октября, но событие перенесли еще на год.

В Челябинске в третий раз перенесли концерт российского рэп-исполнителя Алексея «Гуфа» Долматова. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс. «Концерт GUFA переносится на 19 апреля 2024 года. Приносим извинения за причиненные неудобства», — следует из объявления на портале. Новую дату указали и на официальной странице события «GUF. Челябинск (16+). 19 апреля 2024» в социальной сети «ВКонтакте». Причину переноса там организаторы не назвали, но анонсировали видеоприглашение артиста. «Ждем видеоприглашение артиста. Все раннее купленные билеты действительны», — сообщили на страничке события. Выступление рэп-исполнителя переносится уже в третий раз. Первоначально концерт был запланирован на 24 октября 2022 года. Затем Долматов сломал ребра и перенес концерт на 9 апреля, который не состоялся по неизвестным причинам. Новой датой мероприятия назвали 6 октября, но событие перенесли еще на год.