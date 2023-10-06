В Челябинске вновь перенесли концерт рэпера «Гуфа»

В Челябинске в третий раз перенесли концерт российского рэп-исполнителя Алексея «Гуфа» Долматова. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс.
«Концерт GUFA переносится на 19 апреля 2024 года. Приносим извинения за причиненные неудобства», — следует из объявления на портале.
Новую дату указали и на официальной странице события «GUF. Челябинск (16+). 19 апреля 2024» в социальной сети «ВКонтакте». Причину переноса там организаторы не назвали, но анонсировали видеоприглашение артиста.
«Ждем видеоприглашение артиста. Все раннее купленные билеты действительны», — сообщили на страничке события.
Выступление рэп-исполнителя переносится уже в третий раз. Первоначально концерт был запланирован на 24 октября 2022 года. Затем Долматов сломал ребра и перенес концерт на 9 апреля, который не состоялся по неизвестным причинам. Новой датой мероприятия назвали 6 октября, но событие перенесли еще на год.
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