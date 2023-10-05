Федеральный telegram-канал устроил переполох в ХМАО из-за чумы свиней. Фото

«Раньше всех. Ну почти» распространил ложную информацию о чуме свиней в ХМАО

06 октября 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Ветнадзор ХМАО опроверг информацию о выявлении африканской чумы свиней в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральный telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» (более 1,5 миллиона подписчиков) сообщил о выявлении африканской чумы свиней (АЧС) в трех населенных пунктах ХМАО — Хулимсунте (Березовский район), Югорске и Солнечном (Сургутский район). Якобы на сайтах поселений предупредили об этом местных жителей. Сообщение стало вирусным, его начали активно пересылать, но в ветслужбе округа назвали эту новость фейком. «На самом деле то, что описывают СМИ на всех уровнях, не соответствует действительности. Мы никому такого распоряжения не передавали. Эта информация не соответствует действительности», — заявили в ветнадзоре. Корреспондент URA.RU не нашел на сайтах указанных населенных пунктов информации о выявлении заболевания. На сайтах населенных пунктов размещено обычное предупреждение о том, что АЧС может быть опасна для свиней (для людей она угрозы не представляет), но об обнаружении таких продуктов на территории ХМАО нет ни слова. После звонка журналиста в Ветслужбу ХМАО на сайте Солнечного информация об АЧС была удалена. Также фейковую новость разместил telegram-канал ТАСС.

Федеральный telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» (более 1,5 миллиона подписчиков) сообщил о выявлении африканской чумы свиней (АЧС) в трех населенных пунктах ХМАО — Хулимсунте (Березовский район), Югорске и Солнечном (Сургутский район). Якобы на сайтах поселений предупредили об этом местных жителей. Сообщение стало вирусным, его начали активно пересылать, но в ветслужбе округа назвали эту новость фейком. «На самом деле то, что описывают СМИ на всех уровнях, не соответствует действительности. Мы никому такого распоряжения не передавали. Эта информация не соответствует действительности», — заявили в ветнадзоре. Корреспондент URA.RU не нашел на сайтах указанных населенных пунктов информации о выявлении заболевания. На сайтах населенных пунктов размещено обычное предупреждение о том, что АЧС может быть опасна для свиней (для людей она угрозы не представляет), но об обнаружении таких продуктов на территории ХМАО нет ни слова. После звонка журналиста в Ветслужбу ХМАО на сайте Солнечного информация об АЧС была удалена. Также фейковую новость разместил telegram-канал ТАСС.