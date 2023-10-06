Власти ХМАО раскрыли, куда направят профицит бюджета

В ХМАО налоговые доходы бюджета увеличились на 62,5 миллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Налоговые доходы бюджета ХМАО увеличились на 62,5 миллиарда рублей Фото:

Власти ХМАО направят дополнительные налоговые доходы на строительство второго моста через Обь, мегапроект по созданию особой экономической зоны в Нягани, расселение фенольных домов, детские пособия и поддержку участников СВО. На сайте правительства опубликована информация об увеличении доходов бюджета на 62,5 миллиарда рублей, а расходы сальдированно возрастут на 27,2 миллиарда рублей.

«Доходы бюджета региона уточняются в сторону увеличения в 2023 году на 62,5 млрд рублей в основном за счет налога на прибыль. Расходы сальдированно увеличены на 27,2 млрд рублей», — указано в публикации.

Дополнительно обеспечены финансированием следующие проекты: опережающее строительство второго мостового перехода через Обь в Сургуте (13,3 млрд рублей), приобретение строящегося и готового жилья для сирот и жителей аварийных и фенольных домов (8,9 млрд рублей), софинансирование расходов по выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (3,1 млрд рублей). На опережающее финансирование и подготовку земельного участка для инвестпроекта «промышленная площадка в Нягани» направят 917 миллионов рублей. На меры поддержки участникам СВО направят 716 миллионов рублей. Правовые акты, учитывающие эти изменения, будут разработаны до 13 октября 2023 года.

Ранее URA.RU писало о росте налоговых отчислений на прибыль организаций в ХМАО. В Югре они выросли на 39,6%, а доходы округа превысили расходы.

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Власти ХМАО направят дополнительные налоговые доходы на строительство второго моста через Обь, мегапроект по созданию особой экономической зоны в Нягани, расселение фенольных домов, детские пособия и поддержку участников СВО. На сайте правительства опубликована информация об увеличении доходов бюджета на 62,5 миллиарда рублей, а расходы сальдированно возрастут на 27,2 миллиарда рублей. «Доходы бюджета региона уточняются в сторону увеличения в 2023 году на 62,5 млрд рублей в основном за счет налога на прибыль. Расходы сальдированно увеличены на 27,2 млрд рублей», — указано в публикации. Дополнительно обеспечены финансированием следующие проекты: опережающее строительство второго мостового перехода через Обь в Сургуте (13,3 млрд рублей), приобретение строящегося и готового жилья для сирот и жителей аварийных и фенольных домов (8,9 млрд рублей), софинансирование расходов по выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (3,1 млрд рублей). На опережающее финансирование и подготовку земельного участка для инвестпроекта «промышленная площадка в Нягани» направят 917 миллионов рублей. На меры поддержки участникам СВО направят 716 миллионов рублей. Правовые акты, учитывающие эти изменения, будут разработаны до 13 октября 2023 года. Ранее URA.RU писало о росте налоговых отчислений на прибыль организаций в ХМАО. В Югре они выросли на 39,6%, а доходы округа превысили расходы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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