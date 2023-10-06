Екатеринбуржцы устроили массовую драку возле «Гринвича»

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Во время драки одному из мужчин порвали куртку Фото:

В центре Екатеринбурга возле торгово-развлекательного центра «Гринвич» четверо человек устроили потасовку. Очевидица предположила, что драка началась после того, как один из мужчин нахамил девушке, и за нее стали заступаться.

«Там прямо жестоко дрались. [Одному из них] порвали куртку и уже с голым торсом продолжили бойню. Потом полетели запчасти от велосипеда, и народ не смог их разнять. Видимо, молодой человек темненький нахамил девушке, вот мужчина и заступился», — цитирует E1 очевидицу.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбурга. Там ответили, что заявления о пострадавших не поступало.

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В центре Екатеринбурга возле торгово-развлекательного центра «Гринвич» четверо человек устроили потасовку. Очевидица предположила, что драка началась после того, как один из мужчин нахамил девушке, и за нее стали заступаться. «Там прямо жестоко дрались. [Одному из них] порвали куртку и уже с голым торсом продолжили бойню. Потом полетели запчасти от велосипеда, и народ не смог их разнять. Видимо, молодой человек темненький нахамил девушке, вот мужчина и заступился», — цитирует E1 очевидицу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбурга. Там ответили, что заявления о пострадавших не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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