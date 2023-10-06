Екатеринбуржцы устроили массовую драку возле «Гринвича» 06 октября 2023 в 20:13 Размер текста - 17 + Во время драки одному из мужчин порвали куртку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Екатеринбурга возле торгово-развлекательного центра «Гринвич» четверо человек устроили потасовку. Очевидица предположила, что драка началась после того, как один из мужчин нахамил девушке, и за нее стали заступаться. «Там прямо жестоко дрались. [Одному из них] порвали куртку и уже с голым торсом продолжили бойню. Потом полетели запчасти от велосипеда, и народ не смог их разнять. Видимо, молодой человек темненький нахамил девушке, вот мужчина и заступился», — цитирует E1 очевидицу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбурга. Там ответили, что заявления о пострадавших не поступало. В центре Екатеринбурга возле торгово-развлекательного центра «Гринвич» четверо человек устроили потасовку. Очевидица предположила, что драка началась после того, как один из мужчин нахамил девушке, и за нее стали заступаться. «Там прямо жестоко дрались. [Одному из них] порвали куртку и уже с голым торсом продолжили бойню. Потом полетели запчасти от велосипеда, и народ не смог их разнять. Видимо, молодой человек темненький нахамил девушке, вот мужчина и заступился», — цитирует E1 очевидицу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбурга. Там ответили, что заявления о пострадавших не поступало. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям