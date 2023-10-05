05 октября 2023

Директор ключевого департамента в Тюменской области досрочно сложила свои полномочия

Дина Горковец объявила о своем уходе
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Тюменской области. Тюмень, правительство тюменской области, женщина с коляской, мама с коляской
В региональном департаменте образования грядут кадровые перестановки Фото:

Директор департамента образования и науки Тюменской области Горковец Дина решила уйти с должности. Об этом сообщил источник URA.RU в региональном ведомстве.

«Вчера [5 октября] Горковец сказала сотрудникам департамента, что уходит с должности. Увольняется она по собственному желанию», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что Горковец умолчала о дальнейших планах на трудоустройство.

Агентство направило запрос в департамент образования по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что женщина заняла пост директора регионального депобразования в ноябре 2022 года. Тогда она пришла на место Алексея Райдера.

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Директор департамента образования и науки Тюменской области Горковец Дина решила уйти с должности. Об этом сообщил источник URA.RU в региональном ведомстве. «Вчера [5 октября] Горковец сказала сотрудникам департамента, что уходит с должности. Увольняется она по собственному желанию», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что Горковец умолчала о дальнейших планах на трудоустройство. Агентство направило запрос в департамент образования по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что женщина заняла пост директора регионального депобразования в ноябре 2022 года. Тогда она пришла на место Алексея Райдера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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