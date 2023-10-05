Директор ключевого департамента в Тюменской области досрочно сложила свои полномочия

Директор департамента образования и науки Тюменской области Горковец Дина решила уйти с должности. Об этом сообщил источник URA.RU в региональном ведомстве.
«Вчера [5 октября] Горковец сказала сотрудникам департамента, что уходит с должности. Увольняется она по собственному желанию», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что Горковец умолчала о дальнейших планах на трудоустройство.
Агентство направило запрос в департамент образования по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что женщина заняла пост директора регионального депобразования в ноябре 2022 года. Тогда она пришла на место Алексея Райдера.
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