В ХМАО из-за коммунального ЧП несколько жилых домов остались без отопления

В Советском районе произошла авария на теплоносителе
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Виды Новоуральска, Свердловская область, батарея, тепло
Отопления нет в жилых домах на улицах Юбилейная, Кирова, Ленина и Олега Кошевого Фото:

В Советском (ХМАО) из-за коммунальной аварии отключена подача тепла в жилых домах на улицах Юбилейная, Кирова, Ленина и Олега Кошевого. Об этом сообщил замглавы Советского района по ЖКХ и энергетике Алексей Яковлев в соцсетях.

«Авария стала причиной частичного отключения теплоснабжения в границах улиц Ленина, Кирова, Юбилейная и Олега Кошевого. Ориентировочное время восстановительных работ составляет три — четыре часа. После этого котельная будет запущена и начнется нагрев теплоносителя», — сообщил Яковлев в telegram-канале «Открытый Советский район».

Замглавы района по ЖКХ напомнил, что в ночь на 7 октября в городе отключат воду. С 00:00 до 04:00 рабочие будут проводить замену запорной арматуры.

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В Советском (ХМАО) из-за коммунальной аварии отключена подача тепла в жилых домах на улицах Юбилейная, Кирова, Ленина и Олега Кошевого. Об этом сообщил замглавы Советского района по ЖКХ и энергетике Алексей Яковлев в соцсетях. «Авария стала причиной частичного отключения теплоснабжения в границах улиц Ленина, Кирова, Юбилейная и Олега Кошевого. Ориентировочное время восстановительных работ составляет три — четыре часа. После этого котельная будет запущена и начнется нагрев теплоносителя», — сообщил Яковлев в telegram-канале «Открытый Советский район». Замглавы района по ЖКХ напомнил, что в ночь на 7 октября в городе отключат воду. С 00:00 до 04:00 рабочие будут проводить замену запорной арматуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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