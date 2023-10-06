В ХМАО из-за коммунального ЧП несколько жилых домов остались без отопления

В Советском (ХМАО) из-за коммунальной аварии отключена подача тепла в жилых домах на улицах Юбилейная, Кирова, Ленина и Олега Кошевого. Об этом сообщил замглавы Советского района по ЖКХ и энергетике Алексей Яковлев в соцсетях.
«Авария стала причиной частичного отключения теплоснабжения в границах улиц Ленина, Кирова, Юбилейная и Олега Кошевого. Ориентировочное время восстановительных работ составляет три — четыре часа. После этого котельная будет запущена и начнется нагрев теплоносителя», — сообщил Яковлев в telegram-канале «Открытый Советский район».
Замглавы района по ЖКХ напомнил, что в ночь на 7 октября в городе отключат воду. С 00:00 до 04:00 рабочие будут проводить замену запорной арматуры.
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